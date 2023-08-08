«Забудьте про ЕС»: польский бизнес оказался в шоке от украинской коррупции – Кущ

Вадим Москаленко .  
08.08.2023 23:24
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Дзен, ЕС, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Представители западного бизнеса давно поняли, что насквозь вороватую Украину нужно держать подальше от экономики Европы.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители западного бизнеса давно поняли, что насквозь вороватую Украину нужно держать подальше от экономики...

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«Нам не нужно сравнивать себя с поляками, которых быстро взяли в ЕС.

Мы должны прекрасно понимать, что пока у нас есть неэффективная государственная администрация, отсутствует правовая система, коррупционные суды, высокий уровень коррупции, нет защиты прав собственника – ни о какой интеграции в ЕС речи идти не может», – сказал Кущ.

Экономист подчеркнул, что для Польши сотрудничество с Украиной ничем хорошим не закончилось – западные предприниматели удивились наглости и вороватости бандеровцев.

«Поляки попытались интегрировать наше зерно на свой рынок. Чем это закончилось для них? Появлением украинских перекупов, которые научили поляков плохому – продавать продовольственное зерно под видом фуражного, рассчитываться наличными, занижать цену реализации, и так далее.

Поляки столкнулись с такой системой ведения бизнеса, что у них просто волосы встали дыбом. Это тоже стало одним из факторов, почему они пошли на такой беспрецедентно жёсткий шаг в отношении Украины в условиях войны – чтобы спасти свою модель бизнеса. Они столкнулись с нашей моделью бизнеса, и поняли, что нужно спасать свою модель бизнеса», – отметил он.

«Так они наше зерно пытались интегрировать. А теперь представьте, что попытаются интегрировать всю нашу экономику, с нашими олигархами, системой взяток, коррупцией, кумовством, и всем остальным. Никто такую экономику интегрировать в Европу не будет», – подытожил он.

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