Забудьте про Зеленского с Залужным – Басурин объяснил, за какой силой следить на Украине

Никакой новый главком ВСУ не остановит военные действия на Украине. Это может сделать либо новый вменяемый президент, который вряд ли скоро появится, либо, что более вероятно, большая группа боевых генералов, которые скажут «баста».

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал полковник в отставке, военный эксперт, общественный деятель Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это вообще ничего не изменит. Я хотел бы напомнить, что обсуждать отставку Залужного стали активно у нас, в России, думали, хорошо это или плохо – для нас это никак не будет. Боевые действия как были, так и останутся. Кто будет занимать данную должность роли не играет, потому что Украина сама подписалась на то, что она должна воевать с Россией до последнего украинского солдата, поэтому разницы никакой не будет», – отметил он.

Эксперт добавил, что приход к власти Залужного в результате военного переворота – тоже не изменит общую картину.

«Если мы берём кандидатуру Залужного на пост президента, то разницы никакой не будет. А если вспомнить, что говорил наш президент недавно, и Сергей Викторович Лавров это в принципе подтвердил: Россия готова на переговоры, только с одним условием – не для сохранения власти, которая сейчас есть на Украине. Поэтому возможности всегда существуют. Человек, который придёт на смену Зеленскому, если он захочет мир, значит, с ним будут вести переговоры. Если кто придёт ему на смену или сам Зеленский остаётся, то никаких переговоров не будет. Если они этого не хотят»,- считает Басурин.

По его мнению, главная проблема украинских политиков, с которыми можно выстраивать диалог и искать решение, в желании усидеть на двух стульях. И это всегда было государственной политикой Украины.

«Там же тоже есть разумные люди, их немного, но они всё равно существуют. Единственная проблема в том, что они всё время хотят сидеть на двух стульях. А им нужно определиться, на каком они хотят сидеть – на том, который ближе к России или дальше. А если на двух сразу, то это тоже самое, что было при Порошенко, Януковиче, Ющенко, Кучме и Кравчуке – при всех. Они сидели на двух стульях. Нужно, чтобы они определились. Вот если кто придёт и определится, нам будет намного проще определять, мы будем с ними вести переговоры или не будем», – уверен эксперт.

В настоящий момент ждать вменяемого кандидата на пост президента Украины не стоит, поскольку движущей силой остаются военные.

«Я думаю, единственное определяющее, возможно это или невозможно, это как поведёт себя армия. Если военные скажут, что они устали, не хотят больше воевать, тогда придётся к ним прислушаться, потому что всех военных заменить невозможно. Я имею в виду не солдат, а генералитет, офицеров. Если они скажут: «хватит, баста», значит, что-то начнёт меняться. Если военные говорить ничего не будут и будут воевать дальше, то, какой бы политик ни пришёл – боевые действия будут продолжаться», – заключил Басурин.