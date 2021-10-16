Годовщина Крымской войны: Химическое оружие, террор и другие подарки «просвещённой Европы»

16.10.2021 23:47 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Почти незаметно прошла сегодняшняя дата – очередная годовщина начала Крымской войны – прозванной историками «Нулевой мировой», ведь тогда против России выступила коалиция ведущих на то время государств мира.

Война была проиграна Петербургом, но дала России целую плеяду героев, ставших примером беспрецедентного мужества и готовности жертвовать всем во имя Родины. И потому вдвойне обидно, что для молодежи эта памятная дата практически неизвестна. В отличие от Хеллоуина, Валентинового дня и прочей заморской дряни.

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«Действительно, это была полноценная русско-европейская война. Она произвела впечатление шока на русское общество, так как столь сильный антироссийский запал Европы был неожиданным и очень неприятным для самосознания многих настроенных проевропейски граждан. И этот когнитивный диссонанс потом повторялся, в том числе, во время двух мировых войн», – отмечает историк Олег Неменский.

Остается только гадать, как упомянутые выше западники к середине XIX века успели позабыть вторжение Наполеона, под чьим предводительством на нашу землю пришли объединенные европейские полчища?

Такое же беспамятство демонстрируют и сегодня отечественные либералы. А ведь нападать на Россию коллективно – это уже традиция Запада, обращает внимание политолог и историк Владимир Корнилов.

«Периодически на Западе существует такая традиция коллективно идти против Руси, против России, получать по шее и потом столетие-другое зализывать раны. Это повелось задолго до Крымской войны. Она была очередным подобным этапом», – говорит эксперт.

Ещё одна показательная деталь – предательство Австро-Венгрии в начале войны. Вена объявила «нейтралитет», хотя незадолго до этого Петербург помог подавить восстание в Венгрии. Этот урок – ещё одно подтверждение, что единственными союзниками России являются её армия и флот.

Кстати, именно во время Крымской войны впервые «просвещенными европейцами» было применено химическое оружие против мирного населения. Это произошло за несколько месяцев до начала осады Севастополя, когда английская эскадра обстреляла Одессу. На тот момент это был исключительно торговый порт – в Одессе отсутствовали не только военные корабли, но и даже береговые батареи. Было зафиксировано, что британцы использовали ядра, начиненные химикатами, вызывавшими у людей сильную рвоту и потерю сознания.

А как можно квалифицировать бомбардировки из тяжелых орудий кварталов Севастополя, где оставалось и мирное население? Или отравление водопровода, питавшего осажденный город?

К слову, о начинке нескольких неразорвавшихся британских ядер с отравляющими веществами было доложено царю, но Петербург тогда почему-то не поднял шум в прессе, хотя имел все шансы поведать миру о военных преступлениях Лондона.

Но ведь, получается, что и сегодня мы молчим об этих поразительных параллелях, не уделяя должного внимания годовщине начала Крымской войны! В чем причина? Некруглая дата? Или, быть может, оттого, что Россия считается проигравшей?

К слову, с такой трактовкой итогов Крымской войны не согласна Наталья Петрова, автор биографии адмирала Павла Нахимова. Она обращает внимание, что антироссийской коалиции удалось захватить лишь южную часть Севастополя, в то время как остальной полуостров остался за Россией.

«49 дней великолепно подготовленные и технически оснащенные армии двух ведущих держав Европы — Великобритании и Франции — топтались на маленьком клочке земли, где уже ничего не осталось, и не могли взять этот город! Выступая в одиночестве против коалиции сильнейших стран мира, Россия не утратила ничего из своих территорий — оставленный Севастополь (напомню, заняли лишь его Южную сторону) обменяли на захваченную у турок крепость Карс. И всё. С тех времен мы всё время воюем с объединенными против нас силами. Нашей огромности по-прежнему боятся», – говорит специалист.

Владимир Корнилов считает, что Россия имела все шансы продолжать войну даже после падения Севастополя.

«Запад «завяз» в Крыму и, если бы более решительным был тогда император, не стал искать мира после падения Севастополя, а устроил то же, что Кутузов устроил Наполеону в 1812-м, смею вас заверить, мы снова победили бы. Но решили, что падение Севастополя – это черта, за которой нужно искать условия для заключения мира», – говорит Корнилов.

Конечно, история не знает сослагательного наклонения. Однако, даже если расценивать Крымскую войну как нашу неудачу, ее трагические уроки и героические страницы должны обязательно разъясняться нынешней молодежи.

Потому что, простите за штамп, враг не дремлет. И не случайно появляются фальшивки вроде той, что «Нахимов сам обрёк Севастополь на гибель, вероломно уничтожив турецкий флот в Синопе» (хотя, на самом деле, к тому моменту Стамбул и Петербург уже несколько месяцев официально находились в состоянии войны).

«Любые большие трагедии, как и большие успехи в истории нужно помнить и осмысливать, переосмысливать. Общество должно жить своей исторической памятью, иначе оно теряет идентичность, а, потеряв идентичность, мы перестаем понимать, в чем заключается наш национальный интерес. Общество сохраняет свою целостность, пока переживает события прошлого, возвращается к ним и пытается каждый раз их по-новому осмыслить. Это касается не только этой войны, но и всех крупных событий», – говорит Олег Неменский.