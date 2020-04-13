«Зачем 14 дней?» – Лукашенко определил, когда брать у белорусов «забор биомассы»

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусы перестали ходить по улицам и магазинам, хотя власти и не вводили режима самоизоляции.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не видим лишних в магазинах. Куда человек не хочет идти, он не идет. А если он идет – он отвечает за свою жизнь. Ничего не запрещаем. Никаких карантинов не вводили. И я смотрю – люди отреагировали. Даже в Минске. Сейчас праздношатающихся на улицах нет. Люди отреагировали. И не надо их загонять в квартиры, чтобы они как в крематориях там сидели», – образно высказался Лукашенко.

По его словам вместо самоизоляции в Белоруссии применяют амбулаторное лечение.

«Давайте откровенно скажем: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование. Мы ему грубо говоря в зубы документ, он расписывается, а врач ему выписывает 3-5-7 дней на само- эту изоляцию. Надо – мы его лечим. Врач придет, пилюли эти приносит, надо – и кольнет. Милиция контролирует», – успокоил глава государства.

Он раскритиковал врачей, которые заставляют пациентов после коронавируса долго оставаться дома.

«Некоторые врачи направляют на самоизоляцию аж на 14 дней. Пусть сидит. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Если вы через 7 дней делаете еще какой-то забор биомассы – это максимум», – отрезал Лукашенко.