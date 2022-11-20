Зачем американцы «расшатывают» ситуацию в Турции

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По Турции прокатилась серия террористических атак. Самая резонансная – взрыв на туристической улице в Стамбуле. Наблюдатели не исключают, что за терактами стоят США, которые дестабилизируют ситуацию, чтобы Реджеп Эрдоган не смог переизбраться на новый президентский срок.

Причина – недовольство Запада совместными экономическими проектами Анкары и Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в соседней Болгарии прошла серия арестов обвиняемых в причастности в терактах в Турции. Речь идет уже о семи лицах. Указывается, что правоохранители схватили, в числе прочих, троих граждан Молдавии и одного мужчину арабского происхождения – Амрана Абдулрами.

Что касается араба – Абдуларами, его задержание представлено как особое достижение местных специальных служб, так как последний считается «правой рукой» разыскиваемого Интерполом Билала Хасана, известного своей причастностью к ряду терактов.

Задержания проводились по требованию прокуратуры Турецкой республики. В их запросе содержались данные разведывательной службы MIT о том, что подозреваемые совместно с группой террористов намерены осуществить повторные теракты – как в Турции, так и в одной из стран ЕС.

Как сообщают болгарские СМИ, Билал Хасан и его соучастники занимались организацией «коридоров» переброски через болгарскую границу нелегальных мигрантов, в том числе и членов террористических группировок, а также оружия и боеприпасов.

За последние пять месяцев зафиксировано три фургона, в которых перевозилось оружие в обоих направлениях (Болгария и Турция), а также транспортировались мигранты. Оружие доставлялось в большинстве случаев на пункты вблизи болгарской границы с Сербией.

Теракты в Турции обрастают всё большим числом подробностей и версий. Официально Турция обвинила 23-летнюю сирийку Ахлам Албашир в совершении теракта. Утверждается, что она была специальным агентом Рабочей партии Курдистана (РПК), и именно она заложила бомбу.

Предположение о том, что молодая арабская девочка разработала всю операцию, критики не выдерживает. Даже выдвинутые турками обвинения еще 17 лицам, вероятно имевшим отношение к теракту, не раскрывают и малой части картины.

Известный болгарский международный аналитик Илия Лазаров, выступая на одном из местных телеканалов, заявил:

«Мы не можем дать конкретный ответ, кто совершил теракт в Стамбуле. Место, где он был совершен, идеально подходит для такого нападения. Это больше похоже на стиль «Исламского государства». В то же время Турция считает, что это РПК. Как правило, когда организация совершает какой-то теракт, она берет на себя вину. Этот теракт – тест на что-то большее».

Болгарский эксперт указал на две весьма существенные, детали. Первое – курды не признали своё отношение к взрыву в Стамбуле, до сих пор! Хотя, всегда, на протяжении многих лет, открытое и публичное признание организацией своих терактов, было своеобразной «визитной карточкой» боевых подразделений Рабочей партии Курдистана.

Вторая деталь более мелкая, но только на первый взгляд. Место и схема проведения теракта в Стамбуле. Улица Истикляль, в самом центре Стамбула, выбрана явно неслучайно для проведения операции. Улица эта пешеходная, давно известна, как любимое место прогулок многочисленных туристов. Там же расположены несколько дипломатических учреждений, в том числе и Генконсульство Российской Федерации…

Турецкая полиция считается одной из наиболее эффективных на Балканах, частые теракты принуждают турецких правоохранителей к максимальной бдительности! В этом районе расположено огромное число камер наблюдения и полицейских постов. Предотвратить взрыв, однако, не удалось. Проведение теракта в таком месте очень прозрачно намекает на участие в организации операции «очень специальных служб»…

Показательны и два прозвучавших заявления официальных лиц турецкой стороны. Прежде всего, следует обратить внимание на заявление турецкого президента Эрдогана:

«Те, кто поддерживает террористическую организацию под предлогом борьбы с ИГИЛ, также причастны к каждой пролитой капле крови».

Для людей, разбирающихся в вопросе, в словах лидера Турции содержится прямой намек на причастность к теракту американских спецслужб.

Отказ министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу принять соболезнования от американского посольства, после взрыва в Стамбуле, также прямо указывает на несомненное участие в организации преступления «специалистов» из США.

Можно предположить, что таким кровавым способом американцы дают понять турецкой власти и непосредственно – президенту Реджепу Эрдогану, что они не слишком довольны проводимой им международной политикой.

Действительно, турецкий лидер ведет сейчас очень сложную и двойственную политику на международной арене. Эрдоган остается формально на стороне союзников по НАТО и США в их глобальном вооруженном конфликте с Россией, и участвует в поставках вооружений Киевскому режиму, находящемуся на острие этого противостояния.

При этом, он стремиться как можно чаще встречаться с президентом РФ – Владимиром Путиным, как он сам утверждает: «в поисках путей примирения сторон».

Эрдоган взял на себя миссию «миротворца» не случайно. На лето будущего года назначены очередные президентские и парламентские выборы в Турции. Положение нынешнего лидера страны, исходя из тяжелейшего экономического и финансового кризиса в стране и рекордного уровня инфляции, достаточно шаткое.

Местная оппозиция настаивает на том, что турецкие проблемы связаны исключительно с некомпетентностью нынешнего руководства. Эрдоган же пытается компенсировать наличие внутренних проблем успехами в делах международных.

Нужно признать, тут он достиг определенных успехов. Однако раздражение западных союзников вызывает тот факт, что Эрдоган всё чаще склоняется к российской точке зрения на происходящие события.

Турция приняла решение стать газовым хабом по распределению российского газа в ряд европейских стран. Участие турок в «зерновой сделке» по передаче Россией зерна беднейшим странам мира тоже злит Вашингтон и Брюссель.

Дестабилизация обстановки в стране, участившиеся теракты, это – один из способов лишить действующего президента Турции – Эрдогана, надежд на переизбрание в будущем году. Метод простой и многократно испытанный спецслужбами США в подобных ситуациях. Унесенные человеческие жизни и страдания покалеченных людей – интересуют их в последнюю очередь. Такие понятия, как гуманность и сострадание, не из их лексикона. Обнадеживает одно – мир начинает постепенно прозревать…