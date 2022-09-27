Зачем американцы запустили, а украинцы подхватили фейк о госперевороте в Китае

На прошлой неделе западные и украинские телеграм-каналы и СМИ были забиты сообщениям о «государственном перевороте» в КНР. Заказчиками кампании были, конечно, американцы. И это является лишь частью информационной войны, развязанной против Поднебесной.

Примечательно, что это сделано было в преддверии ΧΧ съезда Компартии Китая с целью посеять недоверие к руководству страны как за рубежом, так и внутри. Например, сначала был вброшен фейк о том, что «отменено 6000 рейсов из Пекина и полностью остановлено движения по железной дороге».

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После этого появились сообщения, что «был подвергнут аресту премьер Госсовета Китая Ли Кэцян», а «Народно-освободительная армия Китая даже якобы вязала под свой контроль все государственные учреждения в столице и провинциях».

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Китая Ли Кэцян.

Далее «аресту» подвергся уже и сам председатель КНР Си Цзиньпина, а в качестве военного «диктатора» был «назначен» генерал-полковник Ли Цяомин.

В украинском сегменте интернета эти сообщения прошли, что интересно, на русском языке и были ориентированы на постсоветское пространство и фактически являлись переводами тех вбросов, которые делались американскими спецслужбами через представителей китайской оппозиции, проживающих в США. В частности, таким рупором ЦРУ и АНБ стала Дженифер Зенг, ранее обвинявшая Пекин в искусственном создании в лабораторных условиях Covid-19.

Известный китаист Николай Вавилов подтвердил это, рассказав в своём телеграм-канале, что кампания была инициирована из-за океана и первым делом нашла своё распространение в азиатских странах, граничащих с КНР.

«Пока вбросы, которые идут по линии индийских, околоиндийских, тайваньских СМИ и китайских политических обозревателей в Youtube, скорее всего, направлены на дискредитацию лояльного Си Цзиньпину командующего Северным боевым округом (Пекин и провинция Хэбэй не входит в состав округа) генерал-полковника Ли Цяомина, который должен войти в состав Центрального военного комитета по итогам XX съезда Компартии Китая, известного своим высказыванием «Советский Союз распался, потому что у партии не было собственной армии»», – отметил аналитик.

Что интересно, эту информационную диверсию поддержали и некоторые известные американские издания, например, тот же Newsweek, который разместил статью с разными точками зрения, в которых были утверждения как сторонников, так и противников версии о государственном перевороте. Это и придало всем этим слухам ореол официальности.

Хотя в том же материале Дрю Томпсон, бывший сотрудник Министерства обороны США, отвечающий за управление двусторонними отношениями с Китаем, Тайванем и Монголией, назвал данные слухи «полной ложью».

«Слух о том, что Си Цзиньпин был арестован, имеет ноги, потому что это такой чувствительный политический момент в Китае, и недавние судебные процессы (и обвинительные приговоры) над высокопоставленными чиновниками, долгое время работавшими на высоких должностях министров, создают соответствующую атмосферу», — указывает Томпсон.

Речь идёт об осуждении 22 сентября к смертной казни с двухлетней отсрочкой бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа, обвиненного в получении взяток на сумму более 16 миллионов долларов. Параллельно этому были отстранены и осуждены еще некоторые партийные и государственные чиновники в рамках борьбы с коррупцией, что и стало благодатной почвой для таких инсинуаций.

При этом изначально появившись в Twitter, данные сообщения попытались перебросить во внутрикитайский мессенджер WeChat явно с задачей провоцирования антиправительственных выступлений, а также создания атмосферы паники и нестабильности внутри Поднебесной. При этом, конечно, для этого использовались кадры перемещения войск, взятые из старых архивов.

На коротком видео, размещенном в Twitter, показана линия военных транспортных средств, якобы длиной до 80 километров, направляющихся в Пекин на фоне сообщений о военном перевороте 22 сентября. Тем не менее, видео длится менее одной минуты, поэтому не показывает, простирается ли линия военной техники на 80 км. Не подтверждено, когда и где это было снято, или что конвой направляется в Пекин в рамках военного переворота.

Что же касается отмены рейсов, то они коснулись только провинции Фуцзянь и аэропортов Восточной боевой зоны, географически находящейся напротив Тайваня, так как на данной территории фактически сложилось военное положение из-за возможности начала боевых действий. Общая отмена авиарейсов с 22 по 24 сентября не составила в этих районах и 50%, что даже ниже по сравнению с днями, когда проводятся запланированные антиковидные мероприятия.

Авиасообщение над Китаем не прерывалось.

При этом буквально за несколько дней до «переворота», а именно 19 сентября как раз в ту самую провинцию Фуцзянь приезжал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, где он встретился с членом Политбюро ЦК КПК Китая по безопасности Ян Цзечи.

Там на военной базе спецназа Наньпин они договорились о взаимодействии генеральных штабов и проведении серии совместных военных учений в разных частях мира.

То есть этот приезд был сигналом всем о том, что после заседания ШОС идет быстрое формирование общих координационных структур в рамках создаваемого на практике военного союза двух держав. Это как раз и испугало Вашингтон и Тайбей, которые явно не заинтересованы в развитии подобных событий и в углублении кооперации двух армий.

Ведь очевидно, что даже вопрос частичной мобилизации был предварительно согласован и одобрен китайскими товарищами в рамках переговоров на полях саммита ШОС, где и состоялась эпохальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видимо, во время переговоров и была достигнута договоренность о повышении градуса в общем противостоянии Западу.

Тем более что сразу же после прибытия с саммита ШОС Си Цзиньпин на совещании по вопросам национальной обороны призвал готовиться к будущим войнам и соответственно перестраивать свою экономику и армию, что стало настоящим руководством к действию и в то же время настоящим громом для американских и тайваньских политиков.

Именно с этого момента по всей стране активизировались различные региональные учения и начались масштабные передвижения войск в рамках приготовления к собственной спецоперации, только уже по отношению к мятежному острову. Видимо, что какие-то кадры с колоннами войск НОАК и были использованы американскими спецслужбами для обоснования фейка о «госперевороте».

Возможно, таким образом в штабах западных разведок решили информационно перебить и замылить сообщения китайского правительства о вероятности использования Закона «о противодействии деятельности по расколу страны» для того, чтобы добиться окончательного объединения Тайваня с Китаем. Подобная кампания призвана еще и сыграть и на имеющихся реальных разногласиях и противоречиях внутри руководства КПК.

Ведь давно известно, что существует группировка в лице бывших выходцев из комсомола, которые являются сторонниками западного пути развития для Китая, явно оппонирующие изнутри концепции Си Цзиньпина о «великом возрождении китайской нации», подкрепленное идеей возрождения Востока и упадка Запада.

Поэтому данные слухи направлены на поддержку позиций данной фронды в преддверие XX съезда Компартии Китая, где будет пересмотрен устав партии и убраны последние препятствия на пути бессменной власти нынешнего председателя, а также на дискредитацию отдельных перспективных генералов. Подобное является также судорожной попыткой не допустить военный союз России и Китая.

Тогда как угроза со стороны армейских кругов для Си Цзиньпина вообще отсутствует. Надо понимать, что нынешний председатель КНР сам является ставленником НОАК, которая, поддержав его в 2012 году, фактически стала доминирующей силой внутри госаппарата. В свою очередь глава партии осуществляет перевооружение армии, опирается на неё и занимается наращиванием её сил, стремясь осуществить победу над Тайванем, в том числе и военными методами.

Это на корню опровергает миф о возможности какого-то внутреннего дворцового переворота с участием армии. Наоборот, этой информационной кампанией выдаётся желание руководства спецслужб США и Тайваня осуществить подобное устранение ненавистного Си, которое при нынешнем раскладе политических сил внутри правящей партии попросту невозможно.

Такого рода планы вынашиваются при шумовом сопровождении и в связи с серьезным изменением экономической политики Пекина, который продолжает сокращать свою долю в госдолге США.

Так, в июле подобные вложения уменьшились на 10% или на 100 миллиардов, составив 970 миллиардов долларов, что угрожает самой американской финансовой системе. Подобного раньше никогда не было и это стало самым значительным сокращением таких вложений, что чревато для Вашингтона.

В связи с этим и в ответ на экономическую войну в Белом доме заговорили о возможном введении санкций в отношении Индии и Китая за покупку российских энергоносителей.

Поэтому массированное появление на украинских телеграм-каналах сообщений о «перевороте» в Поднебесной было лишь частью той глобальной информационной диверсии, совершённой американцами. Оно было уже рассчитано на русскоязычную аудиторию, чтобы подорвать веру по сути в единственного союзника, вызвав сомнения в устойчивости власти в Пекине и в перспективах развития ШОС.

Украинская пропаганда о «перевороте».

Всё это еще раз показывает лживость как украинских, так и западных СМИ, которые лишь ретранслируют методички, спущенные из Белого дома. Вспомнить хотя бы фейк южно-корейских изданий о расстреле Ким Чен Ином своего дяди из миномёта. Это из той же оперы и неспособно поколебать власть председателя КНР, ведущего свою страну к мировой гегемонии.