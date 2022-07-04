Зачем Белоруссия открывается врагам России?

26 мая 1995 года неподалеку от белорусской деревни Речка президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский премьер Виктор Черномырдин выкопали пограничный столб. Такой яркий символический жест положил начало сближению двух братских народов, кульминацией которого стала ратификация 26 января 2000 года Договора о создании Союзного государства.

К сожалению, положения договора во многом так и не были реализованы, но граница между Россией и Белоруссией исчезла надолго, появившись только в 2017 году после появления знаменитого «белорусского безвиза».

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Чем было продиктовано это странное нововведение Лукашенко, сказать сложно. Возможно, он хотел таким образом обеспечить заполняемость отелей, которых было настроено множество к мировому хоккейному чемпионату 2014 года и строилось еще больше к Европейским играм 2019 года, а возможно, простимулировать за счет иностранных туристов внутренний рынок.

Не исключено, что основные мотивы были политическими – дать сигнал Западу и продемонстрировать способность принимать решения, идущие в разрез с интересами Москвы.

Как бы то ни было, 9 января 2017 года Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым граждане 80 государств (весь Евросоюз, США, Канада, Австралия, большинство стран Азии и Латинской Америки, а также несколько африканских) смогли попасть в Белоруссию сроком до 5 дней без визы через национальный аэропорт «Минск-2». Для этого им достаточно было только предъявить паспорт, немного денег и полис медицинской страховки.

Разумеется, Россию совершенно не устроил тот факт, что союзник устроил из своей страны проходной двор и уже в феврале 2017-го она установила на границе с Белоруссией пограничную зону, а 15 мая того же года все белорусские рейсы были переведены в международные терминалы.

Но Лукашенко это не остановило. Он публично называл белорусско-российскую границу «самой странной в Европе» и только расширял брешь в безопасности России, граница с которой, несмотря на паспортный контроль, оставалась довольно проницаемой. Срок безвизового пребывания был увеличен сначала до 10, а потом и до 30 дней, помимо аэропорта Минска появилась возможность попасть в Белоруссию без визы через аэропорты областных центров, а потом и через погранпереходы.

Коронавирус, разумеется, поставил миграционные потоки на паузу, хотя Лукашенко, будучи ковид-скептиком, препятствовал этому до последнего. Поскольку ковидная политика в двух странах-членах Союзного государства разительно отличалась, восточная граница Белоруссии тоже надолго оказалась на замке. Но пандемия не вечна и по мере снятия ковидных ограничений, возвращался и белорусский безвиз. Трагические события лета-осени 2020 года тоже никак не повлияли на него.

Авиационный безвиз официально никто так и не отменял, а, что касается наземного – то сначала его ввели в этом году для граждан Латвии и Литвы на время пасхальных праздников – с 15 апреля по 15 мая, а потом и вовсе продлили до конца года.

Несмотря на негативную реакцию властей собственных государств, латыши и литовцы приглашением воспользовались и сейчас число их визитов в Белоруссию уже приближается к сотне тысяч. Сколько приехали для того, чтобы навестить родственников и друзей, сколько – для того, чтобы закупиться по-дешевке бензином и продовольствием, а у какого количества были не столь безобидные для безопасности Белоруссии и России цели, остается только догадываться. Но в том, что без таких не обошлось, я уверен.

Наконец, 30 июня под разговоры об открытой политике было объявлено, что аналогичный режим вводится с Польшей, граждане которой с 1 июля и до конца года будут свободно проезжать в Белоруссию через погранпереходы. Вот только время для демонстрации такой открытой политики выбрано, мягко говоря, неудачное. Причем, сразу по нескольким основаниям.

Во-первых, сейчас идет спецоперация на территории Украины. И врагов у Белоруссии и России на Западе предостаточно.

Кто даст гарантию того, что беспрепятственное пересечение белорусско-польской границы не будет использовано, например, украинскими и не только диверсантами? Пересечь потом протяженную и слабоохраняемую белорусско-российскую границу для них труда не составит. Да и самим белорусам есть чего опасаться – украинская разведка уже намекала на диверсии в Мозыре.

Во-вторых, об очередном снятии визовых ограничений было объявлено в тот день, когда в Гродно (кстати, недалеко от границы с Польшей) начал работу IX Форум регионов России и Белоруссии. Один только этот шаг во многом обесценивает сделанные на нем бодрые заявления.

И, наконец, еще есть третий, символический смысл. Безвиз начал действовать в 00:01 1 июля. В истории Белоруссии этот день имеет не лучшую репутацию. Именно 1 июля в 1569 году была заключена Люблинская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Польшу. Для предков белорусов это означало два столетия принудительного ополячивания и окатоличивания, конец которому смогла положить только Екатерина Великая.

Открыть в этот день перед поляками двери настежь в то время, когда они не скрывают своей ненависти к России и желания сформировать «Междуморье», новый имперский проект с центром в Польше – это похоже на идеологическую диверсию.

Надеюсь, конечно, что это лишь случайность, но подобные вещи нужно учитывать, принимая решения.

А вообще, времена сейчас суровые. И лучше не демонстрировать открытость тем, кто очевидно враждебен, а, напротив, снова начать стирать границы с союзниками.