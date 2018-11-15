Зачем бывший адвокат Надьки Савченко едет в США

16.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если на человека в России заведено уголовное дело, значит, у власти на него зуб, а такому гостю в США всегда рады. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» по видеосвязи заявил экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас завтра, на наш взгляд, нелепейшая встреча, при том, что вы работаете в уважаемом институте, вы уважаемый политолог и к вам прислушиваются в Вашингтоне. Завтра вам привезёт «список Путина» некий бывший адвокат по фамилии Фейгин (бывший адвокат Pussy Riot и Надежды Савченко Марк Фейгин – ред.) Там 12 разделов, мы с Ольгой в разделе «Соловьи Путина». Они хотят, чтобы вы против людей, которые в этом списке, приняли дополнительные санкции на уровне Конгресса и Белого дома. Как вы относитесь к такой перспективе?» – спросил американца ведущий Евгений Попов.

«Завтра у нас будет мероприятие о внутреннем положении в России, и для нас это важный вопрос, так же, как для вас», – начал Хербст.

«Нам мнение Фейгина фиолетово абсолютно, почему он интересен вам – это странно. Раньше к вам Немцов приезжал, Касьянов, Илларионов, мы с их мнением не согласны категорически, но они из себя что-то представляют, а тут приезжает какой-то полу уголовник. Зачем он вам в уважаемой структуре?» – уточнил Попов.

«Я знаю, что в довольно многих странах власть употребляет систему юриспруденции, чтобы подавлять критиков этой власти, и то, что этот человек под уголовным делом у вас, это значит, что власть его не любит», – объяснил экс-посол.

«Значит, хороший человек», – иронично разъяснила мысль американца ведущая Ольга Скабеева.