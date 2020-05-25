Зачем черногорский диктатор пошел войной на сербское православие

25.05.2020, Белград, Александр Младич

От дискриминационного антиправославного закона черногорский режим перешел к арестам и уголовным делам против священников и верующих.

На минувшей неделе Черногория отмечала очередную годовщину независимости от Сербии. По всей стране прошли автопробеги с красными государственными флагами, которые за два года обретения этой страной независимости в 2016 году заменили привычный черногорский триколор, отличавшийся от сербского только оттенком синей полосы. Помимо красных флагов черногорской независимости в меньшем количестве, но повсеместно можно было наблюдать и зеленые флаги так называемых «зеленашей» – небольшой группки экс-чиновников и офицеров, поднявших в 1919 году вооруженный мятеж, против добровольного присоединения Черногории к Королевству сербов, хорватов и словенцев (впоследствии Югославии).

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В годы Второй мировой войны «зеленаши» стали основой коллаборационистских сил, помогавшим итальянским и немецким оккупантам. Теперь же зеленые флаги популярны у праворадикальных фанатов различных спортивных клубов.

Еще в день независимости на улицах можно было увидеть и албанские флаги, с которыми нынешний черногорский флаг похож «до степени смешения»: в свое время албанская диаспора дружно голосовала за тделение от Сербии (в то время, как черногорцам, жившим Сербии, этого сделать не дали) и какие-то десять процентов решили исход референдума. И в этот год, представители албанской диаспоры рассекали по черногорским улицам под песни о террористе-соплеменнике Адеме Яшари, основателе печальноизвестной «Армии освобождения Косово».

Под стать этим подчеркнуто антисербским настроениям были и последние высказывания президента Черногории Мило Джукановича. В день праздника тот говорил о том, что «мы погасили долг перед нашими славными предками и открыли новую, европейскую перспективу Черногории». Ну куда определеннее он высказался за несколько дней до этого, подводя итоги двух лет своего очередного президентского срока:

«Мы обновили государство, поэтому мы должны обновить и церковь, – сказал Джуканович. – Мы предложили Сербской православной церкви (Черногорско-Приморской митрополии СПЦ – авт.) принять участие в решении проблемы восстановления независимой православной церкви в Черногории, какой она была до 1918 года. Они от этого предложения отказались…. Они уже не в первый раз в истории упускают многообещающий шанс. В таком случае им остается быть национальной церковью сербов в Черногории, а нам придется создать национальную церковь черногорцев Черногории».

И затем черногорский президент прояснил, какими методами собирается воплощать задуманное – это одна его речь, просто разные СМИ сделали акцент на разных ее фрагментах) :

«Все что было отобрано у Черногории, будет возвращено! Ни одна религиозная община, даже Сербская православная церковь, не имеет права присваивать чужую собственность, сопротивляться судебным проверкам кадастровых записей церковной собственности!».

Джуканович, конечно, банально соврал. Потому как славные предки никогда себя от сербской нации не отделяли. Предшественница современной Черногории – княжество Дукля (потом Зета) управлялась одной из ветвей сербской династии Властимировичей, а первый архиепископ Сербской автокефальной православной церкви святитель Савва Неманич был родным братом великому жупану Рашки (Сербии) Стефану Второму и князю Зеты Вукану.

Основанная святителем Саввой Зетская епископия подчинялась сербским архиепископам, а впоследствии патриархам. А легендарный правитель Черногории 19 века митрополит Петр Второй Негош писал: «мой народ – сербский, ум и душа – славянские». После добровольного присоединения в 1918 году путем голосования Народной скупщины Черногории к королевству Сербов, хорватов и словенцев (впоследствии королевству Югославия) Черногорская митрополия в 1920 году влилась в воссозданную после объединения всех исторических сербских земель в пределах одного государства Сербскую православную церковь.

Ну вот в чем не покривил душой президент Черногории, так это в том, что он готов пойти на все, чтобы заполучить свою национальную церковь, отобрав у СПЦ ее имущество. Начал он, как мы все знаем с принятия закона ««О свободе вероисповедания», согласно которому каждая существующая в стране религиозная конфессия должна доказать, что право на владение недвижимостью, возведенное до «оккупации» (так теперь в духе «зеленашей» черногорская власть интерпретирует добровольное воссоединение с Сербией,).

Поскольку СПЦ была воссоздана два года спустя после этого, она оказалась под ударом, поскольку «неподтвержденное» имущество режим Джукановича согласно новому закону получил возможность «национализировать». По всей видимости в пользу «национальной церкви черногорцев Черногории», которая, кстати, уже существует в статусе общественной организации, непризнанная православном миром и управляемая анафемствованным скандалистом.

На такую перспективу многотысячными СПЦ отозвалась протестными литиями – службами и крестными ходами. Которые проходили регулярно и прекратились только с появлением в конце марта коронавируса в стране, после чего власти ввели ограничения, в том числе на массовые мероприятия. СПЦ в свою очередь законопослушно подчинилась. Так эпидемия помогла режиму Подгорицы сбить протестный накал, а затем и перейти в наступление.

Началось оно буквально через несколько дней после введения ограничений с вызовов на допросы, причем ночных – первым под эту процедуру попал популярный в народе и недавно скончавшийся настоятель храма святителя Николая в Которе, протоиерей Момчило Кривокапич, которого в 21:00 допросили, по сути, по доносу местного «свидомого» журналиста по поводу молебна Пресвятой Богородице (подобные молебны Небесной Заступнице об избавлении от различных бедствий православные которцы проводят с 17 века, когда на Балканах свирепствовала чума). Затем в конце марта полиция арестовала священника и еще десятерых прихожан, молившихся в монастыре Режевичи в окрестностях Будвы за «нарушение санитарных правил».

Учитывая что обитель находится в отдалении от города, но полиция точно знала, люди молятся, можно сделать вывод, что верующих целенаправленно «вели». В начале апреля на праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресенье) задержания произошли в столичной Подгорице: храме Воскресения Христова, куда верующих не пускали, но они все равно массово собрались возле собора, и в монастыре Златица, где служил сам митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Также были задержаны священник и десять мирян в Колашине. Доставленному в полицейский участок митрополиту пришлось объяснять почему верующие целовали ему руку. Произошедшие взбудоражило православную общественность Черногории, штука ли, власти покусились на самого главу Сербской церкви в стране!

Дальше события пошли по нарастающей. На почитаемый у сербов Джурджевдан (День святого Георгия Победоносца, отмечавшийся в этом году 6 мая) братия монастыря Джурджеви Ступови после службы прошлась традиционным крестным ходом по центральной улице Беране. А наблюдавшие за этим верующие, не удержались и присоединились к ним, соблюдая необходимую дистанцию. После чего монахи были вызваны в местный Центр безопасности на допрос и против них были возбуждены уголовные дела.

Аналогичный сценарий повторился 12 мая, на день другого почитаемого сербским православием черногорского святителя Василия Острожского: после службы в соборе Никшича священство во главе с епископом Будимлянско-Никшичским Иоанникием вышло на крестный ход, и к нему также присоединились стоявшие на улице многочисленные верующие. Полиция попыталась арестовать их уже возле храма, но паства не позволила ей сделать это, арест произошел позже по договоренности с епископом возле здания епархии. Владыка Иоанникий и священники после длительного допроса были отправлены в тюрьму на 72 часа. А улица в ответ ворвалась протестами…

На следующий день верующие перекрыли трассу «Беране – Андриевица – Плав», но были разогнаны полицией, трое человек – арестованы. В Никшиче, Беране, Плевле верующие вышли на улицы, требуя освободить священство, в ответ полиция бросилась на них с дубинками и слезоточивым газом, в результате было много арестованных и пострадавших: среди последних дети и подростки. «Усташи!» – кричали неистовствовавшим стражам порядка протестующие.

«Вчера от имени Епископского совета мы направили послание с просьбой к государственным властям немедленно освободить невинно заключенных епископа Иоанникия и священников, – откликнулся на эти события митрополит Амфилохий. – И мы рассчитывали, что это произойдет. Однако этого, к сожалению, не произошло, что вызвало реакцию людей… Если кто-то должен быть судим за то, что происходит в Черногории, это я. Я готов пойти в суд и, в случае необходимости, получить приговор…».

Спустя 72 часа владыка Иоанникий и священники все-таки был выпушены из заточения и были встречены многотысячной ликующей толпой верующих. Однако в отношении них возбуждены уголовные дела за «несоблюдение правил здравоохранения во время борьбы с опасным инфекционным заболеванием», которые могут грозить им либо штрафом, либо годом заключения.

«Конечно, мы не хотим нарушать правила, но разве можем мы в то время, как до 10 тысяч человек ежедневно посещают рынки, не позволять верующим войти в храмы и зажечь свечи? – сказал епископ Иоанникий, выйдя на свободу. – И, если соблюдаются свободы других, мы тоже будем бороться за свободу проводить службы».

Следящие за процессом в стране США отделались дежурными и лицемерными заявлениями призвав власти Черногории к диалогу с церковью, заявив, что поддерживают права и свободы, в том числе и свободу собраний, но в тоже время «уважают право суверенных государств на поддержание общественного порядка».

«Как это сочетается – понять сложно, – прокомментировала заявления кураторов современной Черногории представитель МИД России Мария Захарова. – Подобное заявление свидетельствует о том, что церковную тематику рассматривают в Вашингтоне сугубо через призму геополитики. Налицо неприкрытое стремление внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах».

Чем режим Джукановича с благословения США и занимается, атакуя сербское православие. И, судя по динамике процесса, основные драмы черногорского противостояния еще впереди.