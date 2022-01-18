Зачем директор ЦРУ тайно посетил Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским «региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку».

Встреча не афишировалась, однако сегодня о ней сообщил американский телеканал CNN.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Они готовятся к войне. Никто отступать не собирается. Кажется, они и в самом деле решили, что настал их «последний и решительный бой», и они верят, что в этот раз им удастся разрушить Россию так же, как когда-то удалось разрушить Советский Союз. Это был визит подготовки к войне», – сказал «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

Аналогично оценивает визит и Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах по Донбассу.

«Сама постановка вопроса о том, что директор Центрального разведывательного управления США обсуждает с президентом другой страны «вопросы разрядки региональной напряженности» – достаточно абсурдна. Подавляющее большинство программ ЦРУ направлены на создание этой напряженности. Тот факт, что он встречается с президентом, а не со своим коллегой на Украине, говорит о том, что Украина, ее территория и ее возможности, уже используется, но будут использоваться в большей мере в разведывательных, диверсионных и других программах для действий против третьих стран. Бёрнс не приезжал договариваться с Зеленским, он прибыл уточнять задачи и конкретизировать условия. Он детализировал отдельные моменты начальнику плацдарма, который будет использован под свои цели большими игроками», – рассуждает Мирошник.