Зачем директор «Интерфакса-Украина» врёт о Харькове

Новости Украины

Достойно удивления упорство, с которым украинская «спильнота» пытается уничтожить историческую память Харькова и подменить её ложной – той, что устраивала бы киевский режим.

Причём речь идёт обо всем периоде существования города со дня основания до наших дней. Под нож идут все топонимы и памятники, напоминающие харьковчанам о российском или же советском прошлом города. Взамен появляются чужие, но с точки зрения националистов идеологически правильные. Замалчиваются или искажаются сведения об исторических событиях, подтасовываются факты.

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На днях попытку скорректировать память харьковчан о событиях недавнего прошлого сделал генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в интервью на «Ukrlife.tv».

Свои не слишком обоснованные выводы об отношении харьковчан к РФ и спецоперации на Украине он построил на фальшивой цитате из речи Евгения Петровича Кушнарева перед противниками «оранжевого» майдана в Харькове осенью 2004 года:

«В Харькове не будет ни киевских, ни московских законов, будут только харьковские законы».

И тут же интерпретировал лично изобретённую фразу как декларацию некоего анклава, «порто-франко», «как Одесса, но на другом конце Украины». С упором на ту часть «цитаты», где упоминается Москва. В конце концов Мартыненко договорился до якобы полного неприятия харьковчанами не то, что вхождения в РФ, но даже добрососедских отношений с «агрессором».

Между тем в Харькове цитаты из Кушнарева перевирать не стоит. Его слова помнят, а усомнившись в точности текста, обязательно проверят.

И даже если завтра в городе полностью исчезнет интернет (что совершенно не исключено), на полках у многих харьковчан найдутся книги и статьи Евгения Петровича.

«В Харькове не будет ни львовской, ни донецкой власти! В Харькове будет только харьковская власть!» – вот что дословно было сказано на площади Дзержинского (сейчас Свободы).

Это не о сепаратизме, как неоднократно говорил сам Кушнарёв, и уж тем более не о «порто-франко». Это о федеративном (и скорее даже конфедеративном) устройстве государства, которое политик считал единственно возможной формой существования Украины – страны, регионы которой имеют очень разную историю, говорят на разных языках, отличаются уровнем и вектором экономического развития. Попытки же построить на Украине унитарное государство Кушнарёв считал несостоятельными, заранее обреченными на провал. Как выяснилось впоследствии, он не ошибся.

И да, Евгений Петрович 28 ноября 2004 года на знаменитом Северодонецком съезде произнёс речь, в которой упоминались и Киев, и… нет, не Москва, но Россия. Смысл цитаты от этого не меняется, и он прямо противоположен тому, что пытается сегодня навязать Мартыненко.

«И я напомню горячим головам под оранжевыми знаменами, что от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40!».

Это совсем не «прочь от Москвы», не так ли? Скорее уж, если придётся выбирать между Россией и Украиной, «прочь от Киева». И далее:

«Мы хотим жить в государстве, где каждый человек защищен. Мы понимаем, что Восток имеет серьезнейшее отличие от Галичины, мы не навязываем Галичине наш образ жизни, но мы никогда не позволим Галичине учить нас, как нужно жить! Мы не примем навязываемый нам образ жизни, мы не примем чужие символы, наш символ – Православие!».

Мартыненко, если он ментально здоров, должен помнить и то, с каким энтузиазмом (и даже восторгом) русский Харьков воспринял слова Кушнарева. Под ними готов был подписаться каждый из 70 с лишним процентов горожан, кто потом голосовал против оранжевых (именно против оранжевых, а не за мало кому симпатичного Януковича).

Точно так же, вопреки словам Мартыненко, весной 2014 года на протесты в Харькове выходила не горстка проплаченых «заробитчан» из пригородов, а десятки и сотни тысяч убежденных антифашистов.

Другое дело – предательство власти, в первую очередь мэра Кернеса и губернатора Добкина. Именно они, при содействии главы МВД Авакова (назначен на эту должность сразу же после госпереворота) сделали все возможное, чтобы Харьковская народная республика не состоялась.

Но попытка была, и националисты никогда не простят этого Харькову. А нам и не надо, нам с ними не по пути. Что бы по этому поводу ни думал Мартыненко.

Что же до желающих отгородиться забором от Российской Федерации, то такие, безусловно, найдутся. Другое дело, что за этим забором, со стороны России, скорее всего окажется и Харьков.

Экономическую часть интервью Мартыненко (выпускник экономического факультета ХНУ им. Горького, теперь Каразина) провалил так же, как политическую. По его словам, Харьков до последнего времени жил торговлей в нише между Россией и Украиной, и «ни в какую Россию ни за что не хотел», а в последние годы и вовсе расцвёл и разбогател благодаря большому числу айтишников. И ни слова о том, что торговля стала основным способом выживания после развала промышленности и науки, которые оказались не нужны, а порой умышленно уничтожались во взявшей прозападный курс Украине.

Или о том, как после госпереворота 2014 года и разрыва связей с РФ оказался лишним мощный железнодорожный узел, и на Южном вокзале погасло табло (размером в огромную стену) с перечнем прибытий-отправлений поездов… Теперь для расписания хватает таблички в три строчки, как раз по потребностям и возможностям государства Украина.

О том, как «процветал» в Незалэжной Харьков, лучше всего расскажет статистика. Сегодня население города меньше, чем 40 лет назад (в марте 1982 оно достигло полутора миллионов), и продолжает быстро сокращаться. В доковидном 2019 году смертность в регионе была в два раза выше, чем рождаемость.

Что же касается айтишников, их в Харькове действительно немало, и зарабатывают они неплохо. Но вот сопутствующие этому бизнесу структуры с началом эпидемии covid-19 существенно сократились, и, кажется, возвращаться к прежним объемам не собираются. Большинству IT-специалистов понравилось работать дома, руководство фирм убедилось, что можно обойтись меньшими офисами, сократить штат обслуги и уволить, наконец, ландшафтного дизайнера (sorry). Что же до поступлений в бюджет, айтишники в подавляющем большинстве платят фиксированный налог как ФЛП, и раскрутить их на большее не удалось даже решительной в этом смысле «семье» Януковича.

Словом, выступление «заслуженного журналиста» Мартыненко достойно такого же знака отличия, каким в своё время был отмечен его коллега, тоже экс-харьковчанин Зураб Аласания. К фаркопу его джипа однажды прицепили желтую пластиковую утку на веревочке – как символ эталонной «правдивости» и «объективности».