«Зачем ему Польша?» – Лукашенко позвал Байдена в Минск

Елена Острякова.  
16.02.2023 20:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение по поводу того, что его американский коллега Джо Байден собирается посетить Польшу на следующей неделе.

Об этом он заявил сегодня на встрече с зарубежными журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение по поводу того, что его американский коллега Джо...

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«А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Что ему здесь делать? Почему именно в Польшу, а не в Германию, Великобританию поехал? Мы не паримся по этому вопросу», – сказала Лукашенко.

Он считает, что если президент США хочет установления мира на Украине, он должен прилететь в Минск.

«Если у него есть желание, вы ему передайте, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет, ради прекращения войны. Я самолет пришлю, если что – «Боинг». У нас море международных аэропортов. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему», – сказал Лукашенко.

Он пообещал обеспечить Байдену «полную безопасность и комфорт, и главное – он улетит удовлетворенным».

«Нет, он сюда не поедет. А ради того, чтоб не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы. И она играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она кричит больше, чем американцы», – заметил Лукашенко.

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