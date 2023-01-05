Зачем Финляндия проводит съезд российских геев и «независимых журналистов»

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С началом присоединения Финляндии к блоку НАТО, политические круги этого государства стремительно теряют адекватность, некогда характерную для её прежнего курса на соблюдение нейтралитета. Практически сразу после одобрения членства в альянсе на прошлогоднем саммите, в Хельсинки декларируется готовность размещения американских вооружений, а на границе с Россией началось строительство забора.

Впечатление такое, будто финны забыли собственный печальный исторический опыт и всеми силами стараются скатиться к военному противостоянию 1939 года.

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С началом СВО Финляндия начала снабжать режим Зеленского оружием и техникой, что особенно неприятно, поскольку на вооружении армии республики долгое время находились советские образцы вооружения и боеприпасы советского калибра.

Не забыта и пропагандистско-провокационная составляющая.

Появилась информация, что 6-7 января 2023 года в Хельсинки под соусом «культурного фестиваля» планируется провести антироссийский шабаш. Организатором «мероприятия» выступает контора «Активное действие» во главе с «активистом» Антти Раутиайненом, широко известной в узких кругах личностью, зазывающей из России представителей ЛГБТ, радикальных феминисток, «независимых журналистов», «правозащитников» и оставшихся без хозяев бывших работников западных НКО.

Прибывающим гарантирована выдача финских виз (в отличие от законопослушных граждан РФ), бесплатное проживание, харчевание и тёплый приём 40-50 человечков.

Целью мероприятия является продвижение набившего оскомину мультикультурализма, «небинарного мышления», «альтернативных политик сосуществования» и тому подобных глобалистских повесточек, направленных на размывание традиционных культурных, семейных, общественных ценностей, в конечном итоге возвращающих нас прямиком в «святые девяностые» с некоторыми современными поправками.

Организаторы «мероприятия», судя по всему, поддержанные серьёзными государственными и европейскими структурами, не скрывают своих намерений, которые иначе как подрывными и не назовёшь: поиск контактов с потенциальными активистами, поддержка деструктивного «андерграунда», планирование совместных действий, разработка новых протестных методик и координация между ними.

В конечном итоге собрание российских «геев и независимых журналистов» в Хельсинки направлено не столько на создание протестного шума, сколько на разработку тактики «антивоенного движения в России в условиях возросшего уровня репрессий), поддержку «политзаключенных», оформленной в конкретную «методичку».

Вербовка потенциальных участников происходит в закрытых группах на основе анкетирования, причём, если организаторы сочтут кандидатуру пригодной к использованию, то при подаче заявления на визу от него не потребуют обычную в таких случаях процедуру предъявления проездных билетов и бронь отеля.

Важно отметить, что проведению «культурной сходки» в Хельсинки предшествовала информация о всё возрастающей активности подрывных организаций, вовлекающих в свою деятельность российских граждан, проживающих в Финляндии, отдавая предпочтение оппозиционным активистом и располагая при этом всеми необходимыми финансовыми и административными ресурсами, что подтверждается незамедлительной выдачей въездных виз, радушного приёма и проживания.

Собственно, российских экспатов и эмигрантов начали окучивать в Польше и Прибалтике ещё летом 2021 года, накануне выборов в Госдуму.

Тренинги и встречи в рамках «культурного мероприятия» планируется проводить в Хельсинки по адресам: Kaasutehtaankatu 1, строение 11 (культурный центр Oranssi) и Leppäsuonkatu 11 (Студенческий союз).

Модераторами «творческих мастерских», в частности, выступают такие колоритные личности, как активистка «Феминистского антивоенного сопротивления» Лёля Нордик (по документам Соловьева О.А., в 2022 году проходила по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД по СПб и Ленобласти по ч. 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о минировании общественных зданий) и активист инициативы «Зона солидарности» Иван Асташин (ранее отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы по обвинению по статье 205 УК РФ – совершение взрыва или поджога с целью устрашения с отягчающими, освобождён по УДО, уклоняется от надзора за пределами РФ).

По уточнённым данным, наибольшую антироссийскую активность в Финляндии проявляет организация «Тампере против войны», укомплектованная и российских граждан, члены которой на регулярной основе устраивают провокации в финском городе Тампере.

Отнюдь не мирная и не антивоенная организация «пацифистов на гранте» создана в марте 2022 (оперативненько), первую «акцию» провела уже в апреле. Руководит провокаторами некий Стефан Смирнов, 1988 г.р.

К сожалению, предателями из Тампере русофобские организации Финляндии, набранные из граждан РФ, не ограничиваются, да и не самая она массовая в этом позорном списке.

Помимо «смирновцев», в «стране тысячи озёр» действуют: «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» (организатор Ирина Весикко) «4freedom», «За свободу и демократию» (организатор Илья Канатуш); «Демократическое сообщество русскоязычных в Юго-восточной Финляндии» (организатор Наталья Виноградова).

Вся эта шушера, совместно с «Тампере против войны» устраивают камлания с украинским прапором, неовласовским БСБ (российский триколор с обесцвеченной красной полосой), змагарским БЧБ, сопровождая полоскание тряпок антироссийскими лозунгами и ругательствами в адрес руководства России.

Координацию деятельности этих отщепенцев осуществляют западные спецслужбы, направляя и планируя проведение «акций» через связь в закрытых ТГ-каналах. При необходимости, объявляется съезд всего «актива» в Хельсинки для создания в нужный момент видимости массового мероприятия.

На официальных ресурсах «Тампере против войны» в соцсетях размещаются призывы о помощи ВСУ для борьбы с «российской агрессией» с размещением адресов финских, украинских и российских оппозиционных организаций с их платёжными реквизитами.

Члены «Тампере против войны» регулярно организуют флэшмобы у посольства России в Финляндии по «социально значимым происшествиям». В частности, Эльвира Ким в апреле 2022 года выступила координатором массовой истерики возле здания «Русского дома», посвященной «резне в Буче» (активистка родилась в 1996 году, до переезда проживала в Омске и Москве, корейка).

Среди участников организации «Тампере против войны», помимо уже упомянутых Смирнова и Ким, установлены следующие провокаторы:

Феруза Ибрагимова – бывшая жительница Судака, 1967 года рождения. Из числа тех, кто сначала “чухнул” из Крыма в Николаев (там работала в кафе “Мой Крым” на Артиллерийской), а потом эмигрировала в Финляндию

Дочь вышеупомянутой Ферузы – Насие Мустафаева, 1989 года рождения, вслед за матерью повторила маршрут Судак-Николаев-Хельсинки

Сервер Абибулаев, еще один ярый русофоб. Регулярно проводит одиночные пикеты в центре Хельсинки, выкрикивает русофобские лозунги. Проживает в г. Лахти

Эту старуху Шапокляк на самом деле зовут Лидия Кивинен, уроженка Эстонской ССР, а ныне – активистка общества украинцев в Финляндии. Выжившая из ума русофобка

Пипса Вало – финская пенсионерка, решившая на старости лет записаться в местную украинскую общину. Кандидат на денацификацию

Еще одна местная ведьма – Вирпи Байринг, тоже записалась в украинки

Есть среди местных неадекватов и персонажи помоложе – например, член украинской общины с исконно украинским именем Туук Рыйып. Заразился украинством от жены – Анастасии Барабаш

Предатель из России Дмитрий Флорин – с биографией. Родился в 1997 году в Рязани, с 1997 по 2003 г.г. служба в МВД России, в отряде ОМОН, участник боевых действий в Чеченской республике. Затем вербовка западными фондами, эмиграция, работа на украинское государственное агентство Укринформ – распространение фейков

Дамочку в образе ичкерийского боевика Хаттаба зовут Фёкла Никитична Хромова-Борисова (не ржать – так в паспорте). Родилась в Питере, затем учеба в Смольном институте, потом – в колледже в США и университете в Хельсинки. Вобщем, история болезни в целом ясна

Марина Данилова – нацистка из Славянска (ДНР), где возглавляла местную организацию фашистской украинской партии Свобода. Предчувствуя скорое освобождение города от нацистов, бежала в Финляндию с дочерью Тамарой, которая также славит Бандеру

А это – предатель из Ижевска Владимир Виноградов. Доцент РЭУ им. Плеханова в 1992-2014 годах, автор книги «Новая экономика», вышедшей в 2005 году, а также других монографий

Профессиональный гандболист Сергей Шевченко из Запорожья в Финляндии занялся прибыльным делом – сбором материальной помощи для ВСУ. Заодно выходит на антироссийские митинги

Цветами официального символа синдрома Дауна красит асфальт возле посольства РФ финский гражданин Маркус Маттсон, автор книг по медицине и психологии, а заодно участник русофобских сходок

Анастасия Ершова, 1994 года рождения из Тольятти, получила образование в Питере на факультете астрономии. После переезда работает в университете города Оулу.

Владислав Белов 1997 года рождения, сожительствует с гражданкой Финляндии Янни Уитто

Дмитрий Доровских, 1991 года рождения, из Краснодара. Регулярный участник русофобских сборищ. О другой деятельности ничего неизвестно

Дмитрий Репин, 1995 г.р. (неточно) из Железногорска Красноярского края. Регулярный участник антироссийских собраний. Род занятий неизвестен

Маргарита Хартанович, 1985 года рождения, уроженка Краснодара, позиционирует себя как “исследователя в области журналистики”

Дмитрий Грабарчук – зубной врач из Питера, 29.12.1982 г.р.

Арсений Лобановский, 31.10.1992 г.р, аспирант кафедры политической науки университета Турку

Юкка Пелтокоски, финский гражданин 1974 г.р. (Jukka Peltokoski), регулярный участник русофобских акций

Наталья Батракова, 13.10.1992 г.р., архитектор, переехала из Нижнего Новгорода

Андрей Каргу, 03.10. 1978 г.р. (неточно), переехал в Финляндию из Питера. О полезной деятельности ничего не известно. Регулярный участник антироссийских акций

Анастасия Пихльман, уроженка Чернигова, переехала в Финляндию в 2012 году

Ермаков Маттиас 1996 года рождения, переехал из Питера, айтишник-русофоб

Мария Мережко, бывшая жительница Петербурга

Алексей Гарусов 1974 года рождения, до переезда проживал в Выборге, эмигрировал в 2022 году. На антироссийские акции приводит своих несовершеннолетних детей

Сардана Иванова 1993 года рождения из Якутска. В 2016 году победила на международных соревнованиях по программированию «Ultrahack»

Андрей Аракельянц, 1989 года рождения, эмигрировал из Москвы, регулярный участник русофобских акций

Занятно, что некоторые «антивоенные активисты» из Тампере не стесняются публиковать в соцсетях факты своего хождения за зарплатой в посольство США в Финляндии (Арсений Лобановский).

Учитывая небольшую численность группировки, особенно активных её участников (в «мероприятиях» обычно участвуют 3-10 человек), практикуется «перекрёстное опыление», когда человечки из Тампере одновременно числятся в «Демократическом сообществе русскоязычных Финляндии».

В общем, пока государство Финляндия помогает бандеровцам, утилизируя на просторах Украины своё не отвечающее стандартам НАТО оружие, в самой республике полным ходом идёт подготовка опарышей, которым, по задумке, отводится функция формирования пятой колонны в России. История учит, что некоторых она ничему не учит.