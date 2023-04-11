Зачем ФСБ рассекретила архивы по «Ленинградскому процессу»

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 14:48
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Военные преступления, Дзен, История, Россия, Санкт-Петербург, Сюжет дня


УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыло архив суда над нацистскими преступниками, участниками «Ленинградского процесса» 1945-46 годов. Это протоколы допроса карателей, в которых они признавались в совершенных военных преступлениях.

Так, один из участников процесса описывает казни нескольких сотен мирных жителей. Они проживали в населенных пунктах нынешних Псковской и Новгородской областей, и были заживо сожжены и расстреляны при отступлении нацистов, когда отказались от эвакуации, – по приказу генерал-майора вермахта Генриха Ремлингера. В то время он был военным комендантом оккупированного Пскова.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыло архив суда над нацистскими преступниками, участниками «Ленинградского...

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Скамья подсудимых на Ленинградском процессе

Протоколы допроса и другие документы Управление ФСБ передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.

Военный историк Армен Гаспарян в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что публикация архива важна, в первую очередь для молодого поколения, которое сегодня практически не знает о том, что творили нацистские преступники, и какое наказание они понесли:

«Этот «Ленинградский процесс» – процесс над военными преступниками, которые убивали граждан Советского Союза. Таких процессов было достаточно много в нашей стране, был в Севастополе, был Рижский, Киевский. Они мало чем отличались друг от друга, потому что судили убийц. Многих повесили публично, и правильно сделали.

Публикация архива сегодня очень важна, потому что у нас даже в школьном учебнике истории теперь есть описание геноцида, когда советских граждан убивали в годы Великой Отечественной войны, а по «малым Нюрнбергам» обыватель в нашей стране не знает толком вообще ничего. Ни сколько их было, ни какие результаты.

Конечно, важно показывать документы, об этом рассказывать. Тем более, что все это происходит в рамках акции с очень правильным названием «Без срока давности».

Финал еще одного малого Нюрнберга – Минского процесса

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