Зачем КПРФ возрождает союз с людьми Навального

Противоестественный союз КПРФ и последователей блогера-уголовника Алексея Навального возродился спустя два месяца после парламентских выборов.

Напомним, что коммунисты стали главными бенефициарами так называемого УГ («умного голосования»). Либералы по всей стране, скрепя сердце, проголосовали «за сталинистов». При этом позиция самой КПРФ была дуальной. Лидер партии Геннадий Зюганов клеймил с высоких трибун Навального, а майданная группировка коммунистов во главе с браконьером Валерием Рашкиным, не стесняясь, использовала лозунги навальнистов на своих несанкционированных сходках.

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Последнее мероприятие такого рода прошло сразу после выборов. Пока Рашкин призывал к бунту на Пушкинской площади в центре Москвы, Зюганов в Кремле демонстрировал президенту верноподданнические устремления.

Одни аналитики говорили о расколе в КПРФ, другие заподозрили хитрую игру. Зюганову удалось выторговать для своей думской фракции портфели в комитетах, но действия Рашкина он ни разу не осудил.

Верность второй теории подтвердилась на последнем заседании Госдумы, где лидер КПРФ выступил в поддержку саратовского коммуниста-навальниста Николая Бондаренко. Он решил защитить скандального депутата Саратовской облдумы от «страшных репрессий» – штрафа в тысячу рублей, присужденного Бондаренко за безобразный скандал, учиненный им на избирательном участке. То, что эта тема для Зюганова важна, он подчеркнул, посвятив ей пост в соцсетях.

Со своей стороны, Бондаренко в эфире горячо его полюбившей либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что готов поручиться в суде за задержанную сторонницу Навального Лилию Чанышеву, которая подозревается в создании экстремистского сообщества. Ранее, проиграв выборы, Бондаренко торжественно пообещал в эфире того же «Эха» отстаивать интересы своих либеральных избирателей.

Навальнистов саратовский коммунист поддерживает с прошлой зимы. Он принимал участие в несанкционированных митингах за освобождение блогера-уголовника. После этого абсолютно неслучайными выглядели его заявления об отрицании российского статуса Крыма.

Поддержка Зюгановым Бондаренко тоже неслучайна и не связана только с внутрипартийной солидарностью. Не стоит предполагать, что лидер КПРФ не в курсе странных взглядов саратовского коммуниста.

Это стало ясно на следующий день, когда глава думского комитета по делам семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с заявлением в поддержку подозреваемой в экстремизме Чанышевой.

«Невзирая на то, в чем обвиняют сейчас Лилию Чанышеву, я просто обязана как председатель комитета по защите семьи, материнства и детства предпринять все, что от меня зависит. Мы должны разбудить общественность в поддержку беззащитной в данной ситуации женщины», – сказал Останина.

Свое участие она мотивирует тем, что Чанышева беременна. В апреле эта навальнистка хвастливо сообщила о том, что «ушла от слежки» (уголовное дело было уже возбуждено) и поехала за рубеж в свадебное путешествие.

Вспыхнувшее вновь у КПРФ стремление вступить в сомнительную связь с либералами объясняется, скорее всего, скандалом, в который вляпался лидер ее майданного крыла Валерий Рашкин. На прошлой неделе он был задержан в лесу под Саратовом с тушей убитого браконьерским способом лося. Объяснить инцидент сакраментальными «репрессиями власти» не получилось: доказательства преступления были слишком очевидными. В либеральном лагере Рашкина отважилась поддержать только сбежавшая за рубеж соратница Навального Любовь Соболь.

А поддержка КПРФ понадобится уже на следующей неделе, когда следственные органы обратятся в Госдуму с ходатайством о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Коммунисты намерены сорвать рассмотрение вопроса – тут им и потребуется поддержка всех СМИ-иноагентов.