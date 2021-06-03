Зачем Лукашенко анонсировал строительство второй АЭС

03.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна может не экспортировать электроэнергию новой АЭС, а использовать ее для внутреннего потребления.

Об этом он заявил сегодня на совещании о состоянии и развитии энергетического комплекса страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу вас попросить, чтобы вы излишне не дергались по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать. Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой энергии. Если на то пошло, надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива», – сказал Лукашенко.

Он видит перспективу в развитии электротранспорта.

«Электромобили. Мы когда-то этим занимались, показывали, какие есть автомобили. Я на «Тесле» этой еще первых выпусков разъезжал. Все смеялись, думали, шутит, президенту нечего делать. А сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью. Люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем. Поэтому электромобили – перспектива. От вас требуются зарядные станции», – сказал Лукашенко.

Ему доложили, что на текущий момент в Белоруссии уже есть 450 электрозарядных станции, а до конца года их будет минимум 600.

Тему внутреннего потребления Лукашенко поднял в связи с планами западных соседей Белоруссии строить новые АЭС.

«Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: ах, станция, безопасность и прочее. А сами запланировали строительство станции. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас уже задумалась о строительстве – может быть, вернуться к Ингалинской АЭС. Это уже их проблемы. И Польша планирует строить. Все остальные или строят или уже построили», – сказал белорусский президент.

В начале года Евросовет по инициативе Литвы призвал Еврокомиссию блокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС. Однако электроэнергия продолжает поступать в Литву через биржу в Латвии. Для того, чтобы блокировать поставки, создана специальная комиссия.

После инцидента с арестом экстремиста Протасевича от экспорта белорусской электроэнергии отказалась Украина. Ранее она уже пыталась присоединиться к европейскому энергобойкоту, однако в минувшую зиму Киев был вынужден в экстренном порядке закупать белорусское электричество, чтобы обеспечить отопление в стране. При этом все равно планируется, что в 2022-м году объединённая энергетическая система Украины отделится от энергосистем Белоруссии и России. Именно в этом году планируется ввод в эксплуатацию второго блока БелАЭС.

Проблемы с генерирующими мощностями существуют и в Прибалтике, и в восточных районах Польши. Еще в 2016 году Литва собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали.

В ноябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что корпорация готова построить в Белоруссии вторую АЭС, если Минск примет решение о таком строительстве. При этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки реализации проекта.

Сейчас мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. мегаватт.