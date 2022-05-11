Зачем Лукашенко стягивает войска к границе с Украиной

Новости Украины

И снова нас пугают тем, что белорусская армия со дня на день будет вовлечена в боевые действия на Украине.

9 мая украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию «РБК-Украина» произнес буквально следующее: «Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк – Львов». По словам Жданова, это необходимо для того, чтобы перерезать поставки оружия с Запада.

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Поначалу я принял это как очередной поток воспаленного от передозировки западной и украинской пропагандой сознания. Слишком много алармизма, слишком мало связи с объективной реальностью. Слишком много контраргументов вызывает это у меня, как у человека, не понаслышке знакомого с белорусской политикой. Я уже отправил было эти слова в ту же корзину с информационным мусором, что и вбросы о том, что Путин объявит войну Украине и мобилизацию прямо в праздничной речи 9 мая, но, похоже, в Минске отнеслись к ним всерьез.

На совещании по гособоронзаказу, которое провел 10 мая Лукакшенко, глава Генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о том, что подразделения сил спецопераций белорусской армии переброшены на трех тактических направлениях к границе с Украиной. Минобороны также объявило о призыве сотен людей из запаса на военные сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях. Бойцам белорусской теробороны приказано заняться охраной и обороной важных объектов.

Неужели Жданов действительно прав, и в ближайшее время мы станем свидетелями того, что белорусская армия перейдет границу, а Лукашенко откроет против Украины западный фронт?

Уверен, что в подобном сценарии не заинтересованы ни в Минске, ни в Москве – и Путин, будучи профессиональным разведчиком и очень хорошо информированным человеком, точно не будет выкручивать руки своему белорусскому коллеге, чтобы он бросил свою армию на Львов. Слишком велики риски.

Первый риск – состояние белорусской армии. Общая численность Вооруженных сил Республики Беларусь – 65 тысяч человек, из которых непосредственно военнослужащие составляют 45 тысяч. Остальные 20 тысяч – гражданский персонал. Реальный боевой опыт у белорусской армии попросту отсутствует. Официальная пропаганда даже гордилась тем, что белорусские солдаты не служат в «горячих точках».

Но в условиях реальной угрозы – это обстоятельство может сыграть с ними злую шутку. Реальный опыт учениями не заменишь. Еще одна проблема белорусской армии – ее заметно меньшее в сравнении с соседями финансирование. И, как следствие, техническая отсталость. К сожалению, до сих пор значительная часть белорусской военной техники представляет собой советское наследие. Понятно, что бросать такую армию в самое сердце укронацизма крайне опасно.

Второй риск – состояние белорусского общества. Если в России сейчас патриотический подъем и начало спецоперации вызвало рекордный рост рейтинга Путина, то в Белоруссии не все так просто. Все социологические опросы десятилетиями фиксировали, что использование белорусских войск за рубежом в этом обществе непопулярно. Эту непопулярность подпитывала и оппозиция, и власть, которая тоже не упускала возможности аргументировать свое нежелание идти на более глубокую интеграцию тем, что в этом случае белорусские пацаны отправятся в Чечню и Сирию.

Если бы готовилась операция белорусских войск на украинском направлении, сейчас мы наблюдали бы резкий перелом в официальной пропаганде, однако такого перелома нет. Официоз продолжает исполнять «арию кота Леопольда» и позиционировать Белоруссию как «донора региональной стабильности».

Не стоит забывать и о белорусской оппозиции. Раскол в обществе, образовавшийся после августа 2020 года до сих пор не преодолен, а оппозиция, потеряв контроль за улицей, радикализовалась, полностью поддержала Украину в текущем конфликте, призывает к совершению диверсий и формирует вооруженные отряды из этнических белорусов на территории Украины. Несмотря на нынешнее плачевное состояние этой оппозиции, недооценивать ее не стоит. Поток похоронок может многое изменить в неподготовленном к нему белорусском обществе.

Уверен, эти риски прекрасно осознают и Лукашенко, и Путин. Но почему тогда Белоруссия перебрасывает на юг силы спецопераций и проводит внезапную проверку боеготовности своих ВС? Хочешь мира – готовься к войне. Полномасштабное вовлечение белорусской армии в украинский конфликт способно создать масштабные проблемы и для Белоруссии, и для России, которая при неблагоприятном развитии событий может получить вместо союзника очередной источник нестабильности.

Если кому это и выгодно – то только тем, кто готов воевать против России до последнего украинца. И им вполне по силам устроить провокацию на белорусско-украинской границе с последующей ее эскалацией и перерастанием в полномасштабный конфликт. Вероятно, именно для того, чтобы пресекать подобные провокации, и отправляются сейчас на украинскую границу белорусские силы спецопераций.