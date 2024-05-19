«Зачем мы все это терпим?»: Украина идёт к поражению следом за УНР и УПА – Арестович

Украина идёт по обречённому на поражение пути УПА и УНР.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Крах и катастрофа будут нарастать. Однажды всё это схлопнется, и она станет очевидной для всех. Вот, свет выключают, признаки нарастают. Когда-то будет – хрусть. А когда совсем всё поломается, то есть произойдёт распад социальной ткани? Например, дальнобойщики не довезут грузы в какое-то короткое время. Тогда хватит храбрости посмотреть себе в глаза и поискать истинную причину нам, коллективному украинцу? Я думаю, нет», – сказал Арестович.

«Власть повалится на улицы, кто-то ее будет подбирать, будет смена – региональщина, атаманщина – будет смена правительств, и так далее. Сценарий столетней давности повторяется один в один. Сегодня Стратком [центр стратегических коммуникаций] ВСУ разместил цитату Петлюры про то, как нам надо бороться. Зачем вы цитируете Петлюру? Это человек, который потерял все, спустил в унитаз, уехал в эмиграцию и был застрелен там евреем за антисемитизм, за еврейские погромы, которые здесь происходили. А Стратком выставляет это.

У нашей армии раньше были нормальные символы, древних русов… и разные интересные, но в 2018 году поменялись – начали переделываться на символы УНР. А зачем мы сделали установку на идеологию УПА, если эта идеология, это 20-30 лет для трех западных областей… и в основном антипольской направленности, только потом антибольшевистской и антинемецкой. Она органично не может быть натянута на всю страну», – рассуждал Карамелька.