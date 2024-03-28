«Зачем нам ООН, где считают, что в России есть мирное население?» – Тука

Вадим Москаленко.  
28.03.2024 08:36
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Дзен, ООН, Россия, Русофобия, Украина


Если Запад поддерживает Украину, то недопустимы с его стороны любые проявления сочувствия к гражданскому населению России.

Об этом на канале «Newsroom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад поддерживает Украину, то недопустимы с его стороны любые проявления сочувствия к гражданскому...

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«Я прекратил последнее время следить за деятельностью ООН. Сейчас этот упырёнок генеральный секретарь путешествует вокруг Израиля, обвиняя Израиль в геноциде мирного палестинского народа. Это тот самый мирный палестинский народ, который смыслом своего существования ставит физическое уничтожение евреев как этноса и нации и государства Израиль.

У нас точно такое же зеркальное соседство, только со стороны Оркостана – РФ. Так нахрен нам та реакция Совбеза ООН, МАГАТЭ? От них ничего не зависит, вообще ничего. Полная дискредитация мировых учреждений», – заявил Тука.

Он его возмущает, что возможно какое-то сочувствие к кому-то, кроме украинцев.

«Не понимаю этого и не разделяю. Враг есть враг. Или ты его уничтожаешь, или он тебя. Что это за мирное население, у которого пропаганда с младенчества, с трёхлетнего возраста, в детских садах, потом в школах, воспитывают поколениями жителей, смысл существования которых уничтожение государства Израиль и евреев как этноса?

Ну, какое это может быть «мирное население»? Как можно к нему с каким-то соболезнованием, сочувствием относиться, объясните мне?

Как можно к этим оркам на севере у нас относиться с чувством какого-то сострадания, «это не то», «это другое»? Хохлов мочат – это одно, а вот это же мирное население», – резюмировал экс-гауляйтер.

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