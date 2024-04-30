«Зачем нам такая евроинтеграция, от которой становится только хуже?» – молдавский журналист

Евроинтеграция – проект правящей в Молдове элитной тусовки, в котором народ не участвует. Именно элита выступает главным бенефициаром, которому достается львиная доля выгод от этого проекта. Обычным людям сбрасывают жалкие крохи со стола тех, кто всем этим процессом заправляет.

Об этом пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко на портале traditia.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, Молдова никогда не будет принята в ЕС, и для нее евроинтеграция всегда будет означать только процесс, в ходе которого нужно выполнять все требования брюссельской бюрократии без какой-либо гарантии какого-то финального результата, согласно известному принципу: «Движение – все, конечная цель – ничто».

Публицист отметил, что изначально Европейское объединение угля и стали – Франции, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – преследовало только одну цель: примирить вечных европейских врагов, повысить эффективность их экономик.

«Тот союз не носил экспансионистского характера, он занимался решением внутренних проблем на территории самой что ни на есть Европы в пределах границ империи Карла Великого. Видимо, бациллу колонизации в ЕС занесли вступившие туда большие мастера этого дела англичане. Потом они из ЕС вышли, но зараза экспансионизма в Брюсселе осталась. ЕС расширился до неимоверных размеров, поглотил государства бывшего конкурирующего блока, стал неоднородным и плохо управляемым, но все равно пытается расширяться еще дальше. Из разумного, прагматичного, компактного проекта отцов-основателей – ЕС переродился в громоздкого монстра, управляемого наднациональной брюссельской бюрократией», – отмечает автор.

Как отмечает Чубашенко, сегодняшний ЕС, как и евроинтеграция Молдовы – это проект элиты, безликой правящей верхушки, но не народов государств-членов. При этом, по его словам, «очаровательное пение евроинтеграционных сирен, уверяющих, что, если идти и дальше по такому пути, нас ждет самое прекрасное будущее, не подтверждается опытом других государств».

Автор приводит официальные данные правительства Румынии: от шести до восьми миллионов граждан (одна треть населения) эмигрировали уже после принятия этой страны в ЕС. Научные исследования, основанные на обширной статистике, показывают, по его словам, что все неофиты ЕС прошли один и тот же путь – депопуляция, деиндустриализация, утрата суверенитета. Сегодня к этому добавляется и милитаризация.

ЕС, который, действительно, замышлялся, как мирный проект, сегодня мало чем отличается от НАТО, напрямую участвует в войне на Украине и готовится к собственной войне с Россией. Молдова – при том, что ей никто не говорит (и никогда не скажет), когда ее примут в ЕС, – уже стала участником этого милитаристского угара.

«Когда люди, пытающиеся сохранять трезвый взгляд на происходящее, задают вопрос «зачем нужна такая евроинтеграция, при которой жизнь становится хуже?», им в ответ обычно говорят, что «за евроинтеграцию надо платить», что «надо потерпеть», что «сейчас тяжело, но будет лучше». Это отговорки той самой элиты, у которой уже сейчас все хорошо, и для которой именно такой курс – наилучшая гарантия сохранения своих позиций и благополучия», – пишет Чубашенко.

Однако, по его словам, тем, кто мерзнет из-за высоких тарифов, недоедает, болеет, сидит без работы, но осмеливается спросить «что же это за евроинтеграция такая, от которой только хуже?», всегда закроет рот армия активистов и пропагандистов, также находящихся на содержании у иностранных правительств.

«Хотя честный ответ на этот вопрос может быть только один: это не евроинтеграция, это членовредительство. Чем больше людей и чем скорее это поймут, тем лучше», – резюмирует автор.