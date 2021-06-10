«Зачем нам Украина?!» – Соловьёв поругался с донецким экспертом

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Российская политика в отношении Украины последние три десятилетия была крайне пассивной и недальновидной, в результате чего Москва утратила все имевшиеся ранее позиции на этих территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Копатько заявил, что предупреждение Владимира Путина о недопустимости создания баз НАТО на Украине запоздало, поскольку войска альянса уже постоянно присутствуют на побережье Черного моря в Одесской и Николаевской области, а также на полигоне под Львовом.

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«Почему не было противодействия, и мы сейчас ставим перед фактом, что у нас очередная «красная линия»? Почему мы считаем, что база в Очакове не построена? Это уже совершившийся факт. Постоянное присутствие на Яворивском полигоне – это уже совершившаяся история. Наконец начали понимать, что британцы, выйдя из ЕС, теперь пишут «пуля на двоих» – в Белоруссии, на Украине, в Закавказье. И ещё турок сюда подключили. Не напоминает ли это войну 1853 года? И мы понимаем, что со слабой картой выходим на территорию, где мы должны оказывать политическое влияние. У нас слабая позиция», – сказал Копатько.

Телеведущий Владимир Соловьёв спросил, зачем России вообще нужны какие-то позиции на Украине.

«Это страна раньше была нейтральная, нам союзная во многих позициях, у нас были интересы. Хотя бы лет 15 назад, хотя бы Харьковские соглашения», – добавил Копатько. В ответ на это Владимир Соловьёв заявил, что Украина – суверенное государство, и Россия не будет вмешиваться в её внутреннюю политику, даже если туда «зайдёт» Запад. «Если Украина хочет погибнуть, хочет сгореть в огне – это выбор украинского народа. Не голосуйте за идиотов – с 1991 года вы себе выбирали более чем странных людей, во все уровни власти. И теперь вы перекладываете ответственность на Россию – почему она не боролась за Украину, которая вела себя политический идиот, а мы должны были за них бороться», – подчеркнул телеведущий.

В свою очередь, Евгений Копатько возмутился, что Россия все эти годы «ставила не на тех политиков». А если других нет – это всё равно не повод поддерживать разного рода проходимцев.

«Вы поставили огромные деньги на тупые, безмозглые, антирусские проекты, которые приезжали к вам, и рассказывали, как они любят Россию. А потом у вас получилось, что, оказывается, разговаривать не с кем, политическим путём вы не можете ничего решить», – возмутился политолог.

Однако, на встречный вопрос Владимира Соловьёва, эксперт был вынужден подчеркнуть, что сейчас достойных политиков на Украине уже нет, но раньше были, вплоть до 2014 года.

«Вы с 1991 года грёбано незалежные, кричали, что вы «самостийные». А Крым говорил – нет. Он хотел вернуться. А Донбасс так, что когда надо было проводить голосование в 2014 году, то депутатов ещё надо было найти и отловить. Потому что большинство донбасской власти бежало. В этом и разница. А крымская осталась – она пришла и проголосовала. Напомню, что Янукович из донецких. У вас ставить не на кого, никто не вышел на уровень, когда можно культивировать. Мы говорим, что Донбасс проявляет волю – поддерживаем. Крым проявил волю – вернулся к родным берегам. Но если ты предлагаешь пройти танком туда, где тебя не хотят видеть, и говоришь, что надо было дать денег и купить либо помочь вырастить – помогать можно тем, кто за себя бьётся. А то, что мы неграмотно строим политику с 1991 года – напомню, что у нас страны не было, которая могла что-то правильно строить. Все девяностые годы удивительно, что мы не пропали. Кто мог вкладывать в Украину? Американцы могли, а мы нет», – парировал Соловьёв.