Зачем новым послом США в Россию прислали открытую ЦРУшницу

Бывшая сотрудница ЦРУ Линн Трейси направлена США в Россию в качестве посла, чтобы переформатировать российскую оппозицию, а также выяснить, куда ушли средства, ранее направлявшиеся на ее деятельность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они коренным образом менять режим не собирались. Они собирались поменять конфигурацию политбюрократического аппарата. Да, были энтузиасты из числа наших политэмигрантов, которые уже точно не собираются возвращаться, которые составляли списки, кого повесить. Но с марта ничего, что бы играло на их сценарий, не произошло», – сказал Евстафьев.

По его словам, Трейси предстоит определить, «кто будет воевать с режимом в целом» и попытаться разжечь межэлитные конфликты. Эксперт обратил внимание на то, что ранее американская дипломат-разведчик работала в Казахстане и Армении.

«Американцы рациональные люди. Они прекрасно понимают, что с тем сборищем краснобаев и осваивателей бюджета, которое у них осталось после предыдущих политтехнологических изысков в России, они каши здесь не сварят. Нужны новые люди. Американцы модельные люди: если в одном месте модель прокатила, почему бы не попробовать в другом, немножко ее адаптировав. Где они переформатировали элиты? В Армении и Казахстане. А теперь читаем биографию нашей замечательно посолки», – сказал Евстафьев.

С ним соглашается коллега Евгений Сатановский.

«Новый американский посол, г-жа Трейси, враг старый, профессиональный и опытный, специализирующийся на подрывной работе с гнилым насквозь постсоветским истеблишментом», – написал он в блоге.

Общественность Москвы пришла к таким же выводам. В день приезда Трейси энтузиасты-общественники обклеили посольство США постерами с изображением волка (волчицы) в овечьей шкуре.

А во время приезда нового посла в МИД РФ на вручение верительных грамот ее встречал многолюдный пикет НОД. Люди скандировали «Война — бизнес США», «Америка — страна-террорист» и «Майдан не пройдет». Они держали в руках плакаты: «Зачем взорвали «Северный поток», «Ваши танки убивают мирное население», «Полетное задание «Сармат» – Вашингтон США», «Руки прочь от России».

Евстафьев не счел подобные акции уместными. Он полагает, что в России «не надо украинствовать», поскольку Трейси – «умный и опасный противник, но способна на субстантивный диалог».

Телеведущий Андрей Медведев счел акцию НОД провокационной и дискредитирующей Россию.

«А Трейси-то, поди, страсть как испугалась. Вышла из машины, плакаты увидела, и всё. Но не испугалась, конечно. С трудом сдержалась, чтобы в голос не засмеяться. Никаких других эмоций это вот всё вызывать не может. Если делать всерьёз, то возле МИД должны были стоять тысяч десять человек, которые блокировали бы машину Трейси и вообще не пустили бы её в МИД. А заодно, назад в посольство. Просто блокировать машину. Или нужен был полный игнор Трейси. Полный. Чтобы даже полицейский у входа в МИД не стоял. А грамоты чтобы у Трейси, в нарушении всех возможных правил, забрала практикантка. Лучше всего на пороге кабинета», – написал Медведев в своем ТГ-канале.

А вот политолог Сергей Марков прогнозирует, что Трейси попытается наладить конструктивный диалог, полезный для России.

«Считается, что такая крутая посол нужна, потому что возможно ей придётся управлять массовыми беспорядками и попыткой свержения Путина. Ну, наши спокойно это воспринимают. Как дипломат, она заинтересована в улучшении отношений с Россией. Ей надо выйти из дипломатического кризиса, банально для того, чтобы можно было прислать новых сотрудников в посольство. Их почти всех выслали. И набрать русских тоже нельзя. Ну и главная её задача – это такая коммуникация между Россией и США, чтобы ядерной войны не было», – написал Марков.