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Новости Украины

Украинские и западные СМИ продолжают синхронную раскрутку скандала вокруг гибели пленных боевиков с «Азовстали» после удара «Хаймерсами» по тюрьме в Еленовке на Донбассе.

Цель – возложить вину на Москву и скрыть массовое убийство своих солдат, которые пошли на сотрудничество с российскими следователями и стали давать показания, доказывающие военные преступления верхушки в Киеве. Российские хакеры, изучившие внутреннюю переписку украинских силовиков, выяснили некоторые подробности.

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Удар по колонии в Еленовке был нанесен через несколько дней после переселения военнопленных в новый блок изолятора. ВСУ планировали удар по колонии, однако рассчитывали на несколько иной результат. Но, пришлось исходить из того, что получилось.

Изначально, удар должен был быть нанесён по пустующему помещению в непосредственной близости от тех, где содержались «азовцы». Применяемые системы вооружений позволяют это сделать. Обстрел был произведен в ночное время умышленно – чтобы случайными осколками не нанести урон находящимся днем вне помещений военнопленным.

ВСУ обладали информацией о конкретном помещении на территории, в котором нет военнопленных. На предоставленных НАТОвцами спутниковых снимках было отмечено место возможного удара – как раз пустующий, как они думали, барак.

Удар ВСУ по просьбе ГУР точной атакой по пустующему блоку изолятора должен был стать понятным и недвусмысленным сигналом недавно развязавшим язык военнопленным – о том, что их дальнейшая жизнь зависит не только от русских.

В Киеве не ожидали, что, невзирая на четкие и категорические указания, некоторые украинские военнослужащие стали слишком активно сотрудничать с российскими спецслужбами и выступать с разоблачительными заявлениями в российских СМИ. Число разговорчивых стало увеличиваться.

И такой единичный точечный удар по колонии в Еленовке, по замыслу ГУР, должен был оказать психологическое стимулирующее воздействие на военнопленных и заставить их закрыть свои рты.

Это вовсе не означает, что ВСУ проявляли повышенное человеколюбие и гуманизм в отношении своих подопечных. Они прекрасно понимали, что невозможно скрыть – кто именно и чем осуществляет обстрел.

Наоборот, они хотели, чтобы до военнопленных донесли информацию о том, что удар был нанесён точечно и метко – именно украинскими военными. Намёк «азовцами» должен был быть понят с первого залпа. И ВСУ, и ГУР понимали, что в случае жертвоприношения азовцев, это вызовет волну гнева среди родственников погибших и будет дополнительным стимулом для красноречия находящихся под стражей военнопленных.

Но, судя по всему, имеющиеся каналы связи заключенных с Украиной дают сбои и работают не эффективно. Информация о смене барака не дошла вовремя до ГУР. Такая вот печальная случайность.

ГУРовцы сами долгое время не верили, что удар пришелся на занятое жилое помещение, результатом которого стало убийство 50 военнопленных.

Им нужно было определиться – какую версию выдавать в эфир для населения Украины, своих кураторов, и назначить виновника произошедшего. В результате была выбрана крайне топорная версия, не выдерживающая критики – «русские нанесли удар по Еленовке сами». А, для внутреннего потребления возложить ответственность за убийство своих решили на одного из сотрудников СБУ, который уверял в достоверности своих данных о местах расположения военнопленных в колонии.

Кстати, украинцы в переписке обсуждают, что, с учетом ранее достигнутых договоренностей, даже после нанесения такого удара военнопленных не смогут перевести в другое место.

Возможно, не стоит так уж тщательно соблюдать договоренности с убийцами, которые используют эти самые договоренности исключительно в своих личных, корыстных, кровавых целях? Может, имеет смысл отвести «азовцев» подальше в тыл – всё же они обладают крайне ценной информацией.

Скорбеть по отправившимся к Бандере нормальные люди не будут. Но жаль недополученной информации от первоисточников о преступлениях нацистского режима и о деяниях непосредственных исполнителей.