Зачем обстреляли центр Херсона

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10 погибших, более 50 раненых, из них 18 в тяжелом состоянии. Таковы последствия сегодняшнего обстрела центра Херсона по данным украинских властей. Российская сторона объясняет, почему это была кровавая провокация украинской армии, а огонь велся ВСУ.

«Сегодня боевики украинских вооружённых формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью – обвинить Вооруженные силы Российской Федерации. На самом деле характер разрушений ясно показывает, что обстрел вёлся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города. Мерзкий, подлый приём, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз – и трусливо сбежал с места обстрела, часто – на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», – говорится в заявлении российского губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

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Почему в обстреле обвиняют украинскую сторону? Военкоры сравнили снимки из Херсона и Донецка. И там, и там – поражающие элементы снаряда RM-70, а также характерный разлет осколков.

«Я человек не военный, но одно фото всё же проанализировал. Разлёт осколков и направление «втыкания» снаряда в асфальт, идут со стороны ж.д.вокзала, удар из района промзоны Николаевского шоссе или Степановка, т.е. условно северо-восток. Как вы понимаете русских там нет», – пишет блогер из Херсона Николай Терещенко.

Донецкий депутат Майя Пирогова не удивлена трагедией в Херсоне.

«Надеюсь, вы ещё не забыли, как Украина обстреляла Краматорский ж/д Точкой У? Надеюсь, вы ещё не забыли, сколько мерзких кровавых провокаций в отношении своих собственных граждан Украина устроила за эти годы? Надеюсь, вы не забыли, как ВСУ и Азов расстреливали мирняк в Мариуполе? Но все провокации, организованные украми, воняют тухляком – посмотрите фото в интернете, там и не военному видны пресловутые Хаймерсы. Или вы думаете, Зеленский ездил в Вашингтон только для того, чтобы его подержали за задницу и дали оружия? Нет! Он получил чёткие указания лить кровь на оккупированных территориях и винить во всём Россию».

Так же трактует произошедшее и военкор Герман Куликовский.

«Судя по всему сегодняшний обстрел Херсона, дело рук хохлов. Причём подобное происходит не первый раз. Что в Харькове, что в Изюме (во времена его временного освобождения нами от власти хохла), что в других населённых пунктах, подобные обстрелы были постоянно. Да, разного рода демагоги (не бывшие на войне ни дня) пытаться убедить, что стреляли наши, но это не так. У нас, конечно, бывают случаи, когда после наших же обстрелов гибнет мирняк, но это стечение обстоятельств. Целенаправлено бьют по мирняку, причём даже если он находится на оккупированной Украиной территории, именно солдаты ВСУ. Зачем? А тут все очень просто, им нужна картинка и для ее распространения никаких мирных жителей юго-востока не жалко».

Журналистка Юлия Витязева обращает внимание – все западные СМИ сообщили об обстреле Херсона, но при этом молчат про удары по Донецку, где украинские ракеты летят, в том числе, в больничные корпуса.

«Весь западный сегмент воет про Херсон. И ни одна падла при этом даже не заикнётся про обстрелы Донецка», – отмечает Витязева.

Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что обстрел Херсона – повод передать Украине новые системы вооружений.

«Обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации. Украина сможет предотвратить такие трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и дальнобойных боеприпасов», – написал Резников в блоге не на государственной мове, а сразу на английском языке.