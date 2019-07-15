Зачем папа Римский учредил экзархат для украинских ассенизаторов в Италии

15.07.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Событием года, если не века, должен был стать для украинских униатов визит «епископата Украинской греко-католической церкви («УГКЦ»)» в Ватикан, анонсировавшийся несколько месяцев.

Недокатолики ожидали, что папа наделит их статусом «патриархата» и объявит о процессе зачисления в «святые» их духовного отца – гитлеровца Шэптыцького. Но случился очередной облом – в который раз с 1960-х, с которых униаты выпрашивают у «Свьятого отця» статус патриархата. И даже зрада. Ведь нынешний провал случился на фоне триумфальной встречи с папой «головного ворога Украины – клятого Путина».

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Чтобы как-то смягчить боли униатских душ, самозваный патриярх Шэвчук не нашёл ничего более умного, чем заявить, что «после встречи с папой мечты УГКЦ стали… ближе к свершению». И это притом, что папа официально даже не принял приглашения посетить униатскую паству на Украине.

В интервью итальянской AСІ Stampa Шэвчук пояснил, зачем ему нужен патриярхат: «Ежегодно из Украины выезжает миллион украинцев, и мы должны обеспечить пастырскую поддержку этим мигрантам». То есть – не потому, что за пределами митрополии исторически существуют экзархаты, епархии и приходы, а потому что «нАрид» из «митрополии» «тікає по світах». Так подобными темпами от самой «митрополии» через пару десятков лет ничего не останется! Какой там «патриярхат»! Кого он «окормлять» будет?

Ответ папы на несанкционированные хотелки последовал мгновенно. Он объявил о создании «экзархата для украинцев византийского обряда в Италии» (так там политкорректно называют укроуниатов). Причем, экзархатом для грехо-католиков руководить будет римо-католический кардинал, итальянец, подчиняющийся непосредственно Ватикану. Без всяких там прокладок в виде «УГКЦ», чей иерарх ранее окормлял нэзламных ассенизаторов и попомоек в Италии.

Таким образом папа показывает, «священноначалию УГКЦ», что никакая уния ему вне пределов Украины не нужна. Со временем все униаты ассимилируются в полноценных католиков. Уния – лишь инструмент совращения под туфлю папы православных в традиционно православных странах. Так что, всяк сверчок знай свой шесток.

Но ради этого совращения папа на самом деле не прочь наделить галицайских селюков статусом «патриархата» – чтобы повысить в глазах свидомитов престиж «УГКЦ» по сравнению с православной УПЦ (МП) и псевдоправославной «СЦУ», которой таковой статус и не светит. Удерживает его от этого шага лишь авторитет российского лидера, который, слава Богу, понимает опасность католического прозелитизма в Русском мире. Отношения с сильной Москвой на данном этапе – куда более важный фактор для Ватикана, чем разрывы пуканов в депрессивном Прикарпатье.