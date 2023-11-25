«Зачем позорить Церковь?» Руководству УПЦ пора на покой

«Каждый сам за себя».

Именно такими словами кратко можно охарактеризовать сейчас то, что происходит в канонической УПЦ. Именно такая позиция наблюдается у части высшего архиерейства по отношению к своим собратьям, священникам, монахам и пастве, к монастырям и приходам. Есть, конечно, и исключения из правила: можно привести замечательные случаи, когда священноначалие приходит на помощь своим подчинённым и пастве, поддерживает их. Показывает пример мужества и стойкости, достойные воинов Христовых. Как, например, митрополит Феодосий, глава Черкасской епархии, который даже из-под домашнего ареста, из-под спуда лживых обвинений не побоялся и добился, чтобы ему разрешили проведать в больнице жестоко избитого настоятеля Черкасского монастыря. Этого батюшку нацисты, которые недавно напали на обитель, били так, что сломали кости черепа, и ему пришлось вживлять титановые пластины. Все это злодеяние было отснято на видео, быстро распространившееся в соцсетях. Но, естественно, никто из них не понес наказания, несмотря на явные доказательстаа, и все у нее угрозы сохранялись. Однако окормляющий его владыка не испугался и приехал в больницу, чтобы оказать поддержку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Увы, подобных фактов меньшинство. Чаще всего священноначалие отделывается молчанием. И тон в этом молчании здесь задает не кто иной, как предстоятель УПЦ Онуфрий – митрополит, прежде считавшийся чуть ли не святым. Ни единого слова публичного осуждения не было высказано им ни по поводу беззаконного задержания настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и других владык – того же Феодосия, Ионафана, Иоасафа, по поводу открытия «липовых» уголовных дел на отца 400 сирот вл. Лонгина. Ни по поводу арестов церковных правозащитников и издевательств над ними, ни по поводу сотен фактов беззаконных захватов храмов, издевательств над священниками и прихожанами, глумлений и кощунств власть предержащих сатанистов над святынями Церкви…

Впрочем, все же уточнимся: некие слова были сказаны. Но сказаны настолько неконкретно, общо, расплывчато, что они выглядели просто издевательством над чувствами верующих, переживающих о том, что происходит. Двоедушие, лукавство все чаще чувствуют люди в выступлениях и предстоятеля, и некоторых других архиереев. Причем это двоедушие часто прикрывается цитатами из Священного Писания…

После принятия антиконституционного закона о запрете УПЦ наступил новый жесточайший этап гонений на святую Церковь. И нападение на Черкасский монастырь, и десятки других фактов свидетельствуют об этом. Но снова никакой четко осуждающей реакции епископата во главе с м. Онуфрием на эти злодейства не последовало. Как не было ее на все предыдущие вопиющие зверства сатанинской Зе-власти и их маргинальных пособников. Хотя очень многие верующие ждут такой реакции. Ждут поступков, подобных тем, что совершили святой патриарх Тихон, обличивший большевиков, и святой патриарх Гермоген, замученный в Смутное время в заточении польско-литовскими захватчиками, но не предавший Церковь. Из заточения святой Гермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей.

Вот что по поводу всего вышеописанного говорит наш давний знакомый, прихожанин Киево-Печерской лавры Олег:

«Честно скажу: мне очень жаль митрополита Онуфрия и других престарелых архиереев. Жаль! Они старенькие, болящие, дай им Бог здоровья. Я не хочу их осуждать и требовать от них подвига, я сам робкий человек и очень их понимаю. Но почему они не уйдут на покой, не поставят на свое место более молодых и смелых?.. Наконец, почему они хотя бы не прекратят облизывать сатанистов Зеленского – можно же просто промолчать, а не петь дифирамбы?.. И знаете еще, что мне вспомнилось. Некоторые из них были очень смелыми, когда дело касалось не властей. Например, настоятель лавры Павел. Прекрасно помню, как он громогласно, при всем народе, проклял на богослужении одного замечательного борца за чистоту Православия (не хочу называть фамилию), когда тот осмелился громко помянуть Святейшего русского патриарха. А, между прочим, этого человек – искренний христианин и бессребренник, у него квартиру сожгли нацисты за отстаивание Церкви, у него нет денег, он не то что некоторые архиереи с мешками «бабла».

Тему продолжает еще одна наша знакомая, бывшая преподавательница русской литературы Эльвира:

«Мне горько говорить такие слова, но предательство налицо. Посмотрите на это: Онуфрий молчит, когда арестовывают его ближайший круг, и тем самым подает пример подчиненным, стоящим ниже по рангу. Точно так же промолчал митрополит Павел, когда начался «наезд» СБУ на замечательного монаха в Лавре, у которого на богослужении спели старинную русскую православную песню, где упоминалась Россия… Впрочем, нет, он не промолчал. Наоборот, он тут же фактически «слил» этого монаха перед СМИ и СБУ, пообещал, что тот будет наказан… Ну а теперь сам оказался под арестом. Я желаю ему добра, просто констатирую факт. Лицемерная двойственность до добра не доводит. Но она, увы, присутствует все чаще и чаще в словах некоторых епископов. То есть когда нужно сказать честное и правильное слово в защиту Церкви, обличить власть, они начинают сладостно эдак цитировать Священное Писание о том, что типа нужно всех любить. Но это именно «типа», потому что за такими цитатами они скрывают свое нежелание защищать Церковь – действенно, а не словесно. Никогда и нигде Христос не восхвалял ни фарисеев, ни Ирода, ни Пилата, ни прочие власти, гнавшие Его, и не расшаркивался перед ними!».

Третий наш собеседник Николай, который, как мы помним по предыдущим публикациям, всегда переживал, если приходилось хотя бы мягко покритиковать священноначалие, сегодня произносит такие слова:

«Позиция епископата часто смущает паству, вводит ее в заблуждение, порождает смятение в умах. Приведу вам новый и вовсе вопиющий факт. Я имею в виду визит подонка и отступника Драбынко к посаженному под домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры. Это просто был шок для многих верующих! Павел провел с ним много времени, а потом стал «курить фимиам» для СМИ, говоря, что «митрополит» Драбынка такой замечательный, подарил ему Евангелие на украинской мове, ну и вообще весь белый и пушистый. Как такое можно было говорить на фоне того, как гонят Церковь все эти думенки и драбынки?! На фоне того, что этот гомосек Драбинко матом оскорблял великую святую праведницу блаженную Матрону Московскую и других русских святых?! Совершенно ясно, что сей визит был в рамках того, чтобы загнать УПЦ в ПЦУ. Мне жаль Павла, он выглядит плохо, он болен, дай Бог ему здоровья. Но если он не может исполнять свои обязанности, почему не ушел на покой? Так же, как и Онуфрий, кстати. Зачем позорить Церковь? Зачем эта двойственность? Кстати, она всегда была Павлу присуща. Он только упомянутого вами человека мог лихо проклинать, а по отношению к властьимущим всегда был весьма толерантен. Пару раз вырвалась у него по поводу «своры Зеленского» правда, но потом все вернулось на круги своя…».

А тем временем, когда митрополит Ионафан, Лонгин, Феодосий и Павел ждут приговоров, когда происходят такие жуткие преследования Церкви, иные высшие чины УПЦ очень даже веселы и бодры. В частности, речь идет об архиепископе Викторе (Коцабе), ранее отвечавшем за международные связи, а недавно ставшем правящим архиереем Хмельницкой епархии. Он часто ездит за границу, где открываются приход за приходом (уж не запасные ли аэродромы готовятся?) Такие самоличные действия вообще-то запрещены уставом РПЦ, поскольку открывать их имеет право только она, но после Феофаниевского синода 2022 года эти деятели считают, что Московский патриархат им не указ.

На днях Коцаба отметил свои очередные именины. Торжества были настолько пышными, что столы ломились от яств, съехалось много архиеереев и т.д. Все напоминало торжества президентского уровня, не меньше. Сам владыка, величественно снявшийся в облачении возле шикарного трона, напоминал ни больше ни меньше, как Брунейского султана.

«Зачем был нужен этот пир во время чумы? – сокрушается Николай. – Зачем это внесение смятения в умы верующих, особенно тех, которые выстаивают, в голоде и холоде, молитвенные стояния за храмы, которые у них отбирают, терпят лишения и бедствия? Кстати, этот архиепископ Виктор похож даже внешне на предателя Авраамия, бывшего ризничего Киево-Печерской лавры, ставшего теперь ее «наместником» от Думенко… Виктора многие прочат в преемники Онуфрия. Кстати, он, кажется, единственный из начальства, за которого Онуфрий публично выступил и попросил его поддержать. И вот теперь он закатывает «пир на весь мир», когда такое происходит с Церковью и его собратьями. Прилюдно кичится своим положением и своей роскошью. Как же так можно? Как рядовые верующие должны воспринимать все это?».