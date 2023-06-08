Зачем президент Сербии благодарит США за оккупацию части своей страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне военных учений НАТО «Платиновый волк», которые пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня, в Белград с инспекцией прибыл начальник Бюро Национальной гвардии США генерал Дэниел Хокансон.

С ним встретился сербский президент Александр Вучич, заверивший американского генерала, что военный нейтралитет Сербии не касается сотрудничества с США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О проведении упомянутых учений в начале апреля объявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров «Платиновый волк. Это крупнейшие военные маневры на территории Сербии, и в этом нет никакой тайны. Это публичное решение правительства Сербии, которое две недели назад одобрило эти маневры» – сказал Вучевич.

В свою очередь, в Министерстве обороны Сербии тогда добавили, что страна сохранила мораторий на международные военные учения, но манёвры «Платиновый волк» стали исключением.

«Цель этих учений – поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях. Напоминаем, что и далее в силе решение правительства Республики Сербии от 27 февраля 2022 года, которым прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами», – уточнили в Минобороны.

Тем самым в сербском оборонном ведомстве фактически подтвердили, что прошлогодний мораторий распространяется только на Россию и Белоруссию.

Учения «Платиновый волк» проводились на территории Сербии ежегодно с 2014 по 2021 год, в последний раз в них были задействованы военнослужащие вооруженных сил Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии, Словении, Великобритании и Франции. В 2022-м Белград отказался от их проведения, но теперь сербские власти открыто уступили давлению США.

Уже в конце апреля 2023 года в Сербию прибыли несколько десятков инструкторов Европейского командования Вооруженных сил США, которые провели для сербских коллег тактический курс, целью которого была объявлена «подготовка к миротворческим операциям». Он продлился две недели и был призван повысить «оперативные возможности Вооруженных сил Сербии», сообщили в Минобороны страны.

При этом продолжающееся обострение ситуации на севере Косово и Метохии (КиМ) на подготовку к учениям НАТО на сербской земле никак не повлияло.

Более того, Вучич на встрече с Хокансоном заявил, что «Сербия, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшать партнерское сотрудничество с американской армией в целях сохранения мира и стабильности в регионе и за его пределами».

Президент Сербии поблагодарил США «за участие и чёткие сигналы по снижению напряженности в Косово и Метохии, вызванной односторонними действиями Приштины».

Имел ли сербский лидер в виду одну из самых больших в Европе американских военных баз «Бондстил», незаконно находящуюся в КиМ без санкции Белграда, – сказать сложно.

Возможно, Вучич просто хотел понравиться американскому генералу, – который, в отличие от американских дипломатов и политиков, прибывающих в Белград, ничего не требовал, а лишь хвалил сербские власти. Собственно, хвалить есть за что: с декабря 2006 года, когда Сербия стала участницей программы НАТО «Партнёрство во имя мира», количество учений сербской армии с военными США и других стран Альянса в несколько раз превышало число аналогичных мероприятий с Россией, Белоруссией и Китаем.

А в феврале 2016-го, когда нынешний президент Сербии Александр Вучич был премьером страны, сербский парламент ратифицировал специальное соглашение с НАТО. Оно предоставило персоналу Альянса свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное – дипломатический иммунитет для военных и грузов, в том числе перемещающихся в и из Косово и Метохии. Так что о прошлогодней паузе в сербско-натовских учениях в Вашингтоне явно решили не вспоминать.

Тем более, что в этом году учения «Платиновый волк» пройдут на границе с Косово и Метохией, в районе города Буяновац. Буяновац, наряду с Прешево и Медвежей, – сербские муниципалитеты с преобладающим албанским населением, и власти самопровозглашённой «Республики Косово» неоднократно высказывали претензии на них.

Кроме того, местные политики-албанцы неоднократно ездили в Вашингтон, где требовали на месте трёх упомянутых муниципалитетов создать албанскую автономию. Так что я не удивлюсь, если американских военных там будут встречать с цветами, а сербских освистывать.

Да и американцы вполне могут присмотреть себе пока ещё сербский гарнизон под свою базу. Если их благодарят за оккупацию Косово и Метохии – а эта территория согласно Резолюции СБ ООН 1244 (1999 года) является неотъемлемой частью Сербии, – то чем Буяновац хуже?

Скажете, этого не может быть? Сербы тоже думали, что их лидер никогда не пожмёт руку Биллу Клинтону, отдавшего в 1999-м приказ о бомбардировках Югославии. Но в 2016 году премьер Сербии Александр Вучич не просто сделал это, а ещё и принял участие в мероприятии Фонда Клинтона совместно с мэром Сребреницы, который сербов иначе как «геноцидным народом» не называл.

А в 2020-м уже в должности президента Сербии Вучич не просто подписал в кабинете Дональда Трампа очередное соглашение с властями в Приштине, позарившись на обещанные американцами инвестиции (ни цента из них в результате не поступило), но и позволил усадить себя на стульчик перед президентом США как нашкодившего ученика.

Ироничная реакция на это официального представителя МИД РФ Марии Захаровой вызвала тогда истерику Белграда, и в ситуацию пришлось вмешаться самому президенту России Владимиру Путину.

Сейчас у России хватает более насущных проблем, да и Вучич на днях в интервью итальянской газете La Stampa специально подчеркнул, что уже год не разговаривал с Путиным, чтобы не раздражать Запад. Вот только благодарность американскому генералу за оккупацию сербской территории вряд ли можно объяснить, а тем более оправдать желанием не раздражать собеседника.