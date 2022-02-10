Зачем прибалтийские лидеры убивают свои экономики в битве с Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Литвы Гитанас Науседа обратится к властям США с просьбой разместить на территории страны американские войска на постоянной основе.

«Мы будем вести переговоры Америкой о том, чтобы ротационные силы американских военных находились в Литве постоянно», — сказал Науседа на пресс-конференции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Создается впечатление, что главная проблема страны – внешняя безопасность, однако это не так. Литва стоит на пороге экономической катастрофы. Последствия отказа Белоруссии от транзита через Клайпеду своих нефтепродуктов, а затем отказа Вильнюса от перевалки белорусского калия и последовавшее перекрытие любого транзита через Белоруссию обернутся для маленькой прибалтийской республики ежегодными потерями в 3-5 млрд евро, по оценкам экономистов.

Литва потеряла уже 10% своих железнодорожных перевозок. Самые сильные потери понесли производитель удобрений Achema и нефтепреработчик Orlen Lietuva. Обходные маршруты через Польшу затруднительны. Польская железнодорожная колея уже литовской, полученной в наследство от СССР. Предприятие «Литовские железные дороги» уже объявило о сокращении сотрудников, и оценило общий убыток за год в $1 млрд.

Тем временем работники крупнейшего в Прибалтике завода азотных удобрений в литовском городе Йонава начали бессрочную забастовку. В забастовке принимают участие около 600 человек.

На этом фоне мелочью смотрится подорожание соли, которой посыпают дороги. Дешевую, но «диктаторскую» из Белоруссии правительство Литвы ввозить запретило. Приходится покупать «политически нейтральную» соль из Египта, но втрое дороже. Заморская продукция обходится в 150 евро за тонну, белорусская стоила 56 евро.

Так почему же на таком катастрофическом экономическом фоне Науседа решил призвать войска НАТО. Ответ стоит поискать у другого «прибалтийского тигра» – Эстонии.

Эта республика на несколько месяцев успешно перехватила транзит белорусских нефтепродуктов, которые Минск отказался направлять в Клайпеду. Порты Эстонии били рекорды по грузоперевалке: за первые 10 месяцев 2021 года туда поступило белорусских товаров почти на 0,5 млрд евро, они составили 4/5 импорта. По некоторым позициям объем транзита вырос в три раза.

И вот, на этом экономически благоприятном фоне Эстония неожиданно решила последовать примеру отчаянной Литвы и ввела запрет на покупку нефтепродуктов из Белоруссии.

Тут же цена за литр 95-го бензина на заправках Эстонии выросла до 1,639 евро, а стоимость дизеля – до 1,499 евро за литр. Так стоило ли вводить санкции.

Стоило, полагает калининградский политолог Александр Носович. Ведь на кону карьера премьер-министра Эстонии Каи Калласс. Она была признана одним из самых непопулярных политиков своей страны, зато предложила Германии сдать газопровод «Северный поток – 2» на металлолом, обвинила Путина в энергокризисе в Европе. И вот теперь запрет белорусского транзита.

Носович полагает, что Калласс таким образом набирает портфолио для участия в выборах нового генсека НАТО. Она уже заявила о желании сменить Йенса Столтенберга.

«Жизненная стратегия правящего класса – свалить из родной вонючей дыры в Брюссель. Или в Вашингтон (МВФ), или в Женеву (ООН)… ОБСЕ, Всемирный банк, Красный крест – куда угодно, лишь бы не сидеть до скончания века на своем фронтире. Кая Каллас, Майя Санду, Даля Грибаускайте, ринкевичи, михкельсоны – они все такие. Интересами своих стран можно и нужно жертвовать ради трансатлантической солидарности, потому что трансатлантическая солидарность – это международные организации Запада, а международные организации Запада – это их личный карьерный шанс», – написал Носович в своем телеграм-канале.

А теперь возвращаемся в начало – к воинственному президенту Литвы. Он недавно пересек экватор своего первого президентского срока, и уже очевидно, что переизбраться у Науседы нет никаких шансов. Рейтинги низкие, и даже правительство не считает нужным информировать главу государства о своих решениях. Социальная напряженность в Литве растет. Надо валить.

Трудно сказать, какое тепло место покупает себе Науседа своими верноподданническими заявлениями, но очевидно, что платить за плоды своего правления он не желает.