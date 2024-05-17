Зачем Путин допустил перемирие, против которого категорически выступают военные

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Москва поддержит предложенную Эммануэлем Макроном идею «олимпийского перемирия», если российских спортсменов допустят на Олимпиаду во Франции на общих основаниях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии и политизируют спорт, что совершенно недопустимо. Они сами нарушают, не допуская российских спортсменов выступать со своим флагом и гимном, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые они нам диктуют», – сказал Путин.

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Как известно, военные выступают против перемирия, поскольку еще времена Минских соглашений ВСУ использовали любую передышку для усиления укреплений, а Запад – для накачки своих украинских подопечных оружием.

Почему же Владимир Путин теперь допускает шаг, что лишь отсрочит достижение объявленных ранее целей СВО?

Всё дело в том, что ранее президент Франции после встречи с Си Цзиньпином заявил: Китай согласился поддержать призыв Парижа к «олимпийскому перемирию» между Россией и Украиной, а также Израилем и «Хамасом».

Политолог Дмитрий Севрюков полагает, что на позицию российского лидера повлияло его общение с китайским коллегой Си Цзиньпинем:

«Возможно, смена подхода с совсем жесткого на условно принципиальный продиктована попыткой более органично встроиться в фарватер китайской стратегии, которая настроена на снижение эскалации и уменьшение подлива масла в огонь», – написал Севрюков в своем тг-канале.

Однако выдвинутые Путиным условия вряд ли выполнимы Западом – видимо, на это и расчёт. Зато на словах Кремль не отвергает перемирие.

«Россия должна вести очень активную дипломатию и не позволять себя обвинять в отсутствии воли к миру, в нежелании пойти на олимпийское перемирие. Россия должна активно обвинять Францию и ЕС в отсутствии воли к миру. И для этого России нужно согласиться на олимпийское перемирие и выдвинуть свои предложения по перемирию», – объясняет политолог Сергей Марков.

Что касается роли Китая, поддержавшего уловку НАТОвцев, то нужно быть реалистами:

«Такая позиция КНР позволяет сделать предположение, что Китаю выгодно максимальное затягивание конфликта Россия-НАТО без какого-либо преимущества как у любой из сторон. (Да-да, это та самая старая англосаксонская формула «И пусть они убивают друг друга, как можно больше…»). Китай пытается повторить финт США ХХ века, когда американцы великолепно нажились на военных поставках и стали гегемонами именно на войнах, развязанных в Европе» – писал обозреватель Михаил Онуфриенко.