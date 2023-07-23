Зачем Путин и Лукашенко «кошмарят» поляков

Российский и белорусский президенты продолжают вербально «кошмарить» поляков. Такие выступления у них были и раньше, но в последние дни эта риторика вышла на новую высоту. Первым позавчера ее взял Путин, напомнив Польше и про Мюнхенский сговор, и про «подарок Сталина» в виде бывших германских территорий, и про реваншистские планы польских лидеров, мечтающих вернуть под свой контроль западные земли Украины и Белоруссии. Слова упали на подготовленную почву, вызвав в Польше форменную истерику.

Сегодня в Санкт-Петербурге Путин продолжил уже дуэтом с Лукашенко. Александр Григорьевич был особенно в ударе, рассказав о «плохом настроении» вагнеровцев, которые рвутся на запад, хотят устроить себе экскурсию в Варшаву или Жешув и уже начали его по этому поводу «напрягать». Также он показал своему коллеге карту со схемой переброски польских войск на восток, после которой одна их бригада теперь дислоцируется в 40 километрах от Бреста, а другая – в 100 километрах от Гродно. В некоторых местах Батька даже оказался более резким, чем Путин.

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Если российский лидер позавчера говорил о том, что в Киеве готовы «открыть ворота» западным хозяевам, и это – их право, то белорусский – назвал планы «оттяпать западную Украину и присоединить к Польше» неприемлемыми.

Впрочем, эту разницу нельзя считать разногласиями между российским и белорусским президентами в подходах к западноукраинской проблеме. Просто сейчас еще далеко не время вообще что-то всерьез планировать на эту тему. Они просто создают беспокоящие польское общественное мнение инфоповоды.

Действительно ли бойцы ЧВК «Вагнера» мечтают об экскурсии в Варшаву или Жешув (до которого, кстати, от населенного пункта Цель, где сейчас базируются вагнеровцы, более 1000 километров, из которых 2/3 приходится на польскую территорию)? Они, конечно, люди смелые и боеспособные, что с успехом продемонстрировали под Артемовском. Но не самоубийцы же, чтобы мечтать о рейде на столицу страны-члена НАТО или на стратегически важный город в настолько глубоком тылу.

Тем более, что «Вагнер» под Осиповичами и «Вагнер» в Артемовске – это совсем разные формирования. В Белоруссию поехали не все его бойцы, к тому же, Пригожин сдал тяжелое вооружение российскому Минобороны и отпустил по домам бывших заключенных, воевавших в рядах ЧВК.

В нынешнем своем состоянии «Вагнер» больше пригоден для того, чтобы передавать свой бесценный опыт белорусским спецподразделениям и участвовать в показательных учениях, одно из которых на днях состоялось на полигоне «Брестский», буквально впритык к польской границе.

В таком случае, каков смысл этих заявлений? На кого они рассчитаны?

Думаю, настоящим их адресатом является не польское руководство, а польское общество. В руководстве сидят люди, пусть радикальные и безответственные, но, все-таки, способные понять, что это – лишь слова, и реальной угрозы за ними не стоит.

Другое дело – польское общество. Его уже месяц накачивают пропагандистской истерией о страшных ЧВКшниках, которые захватили Бахмут, чуть не свергли Путина и теперь могут напасть на несчастную Польшу.

К реальности эта истерия имела отношение очень отдаленное, но зато очень помогала оправдать продолжающуюся милитаризацию восточных границ и закупки дорогого импортного вооружения. И вот теперь ему сначала демонстрируют вагнеровцев под Брестом, затем Путин произносит грозную речь с обильными историческими экскурсами, напоминающую те, что были сказаны накануне возврата Крыма и начала СВО, и, наконец, Лукашенко грозит «экскурсиями» бойцов ЧВК в Варшаву и Жешув. После такой информационной накачки простые поляки не могли не заволноваться.

Основной смысл этих заявлений – не во внешней, а во внутренней политике Польши. Несмотря на весь пресловутый польский гонор, для большинства людей главным приоритетом является собственная безопасность, а не сомнительные внешнеполитические авантюры правительства. Поэтому Путин и Лукашенко сейчас занимаются тем, что демонстрируют полякам, что их правительство заигралось, а эти авантюры могут напрямую угрожать их безопасности.

Дело в том, что конец лета и осень этого года в Польше обещают быть политически горячими. Дата очередных парламентских выборов еще не определена, но известно, что они пройдут не позже октября. Для правящей национал-популистской партии «Право и справедливость», которая и в ответе за нынешнюю агрессивную политику Польши, дела складываются не лучшим образом. Ее рейтинги постоянно падают.

По данным июньского соцопроса, за коалицию «Объединенные правые», главную скрипку в которой и играет ПиС, готовы были проголосовать 33,3 процентов граждан. Оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска имеет в своем активе относительно скромные 27,5 процентов, но проблема для правых в том, что оппозицию в парламенте гарантированно поддержат левые и центристы – коалиция «Третий путь», состоящая из Польской крестьянской партии и партии «Польша-2050» с 10,3 процентами, а также «Левица» с 9,9% поддержки. В переводе на места в Сейме это означает 182 парламентских кресла против 224, необходимых для формирования правительства. Решающими могут стать голоса коалиции «Конфедерация», но коалиция эта настолько разношерстна, что при таких раскладах собрать под свои знамена 7 «конфедератов» для левых не должно составить особых проблем.

Сейчас правящая партия демонстрирует то, что готова сохранить власть любой ценой и даже развернула в стране «охоту на ведьм». В конце мая президент Дуда подписал законопроект о создании специальной комиссии, которая будет расследовать «российское влияние на Польшу». Комиссия получила право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты. Поскольку члены комиссии будут избираться парламентом, в котором сейчас большинство у ПиС, об истинных целях ее создания накануне проблемных для партии выборов догадаться не сложно, но такой шаг пока только ускорил падение ее рейтингов.

В этой ситуации слова Путина и Лукашенко можно считать психологической атакой на попутавших все берега правящих польских популистов. Используя перегибы польской пропаганды и инстинкт самосохранения самих поляков, они, таким образом, подталкивают падающее в политическую пропасть правительство Моравецкого. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что правительство левоцентристов будет пророссийским или даже нейтральным. Но оно определенно будет более прагматичным и учитывать ошибки предшественников.