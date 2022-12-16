Зачем Путин летит к Лукашенко впервые со времён Беломайдана

Президент РФ Владимир Путин посетит Минск 19 октября и встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры обсудят региональные и международные проблемы, которые «в обилии процветают» вокруг РФ и Белоруссии.

Обширный комментарий по этому поводу дал Лукашенко, собрав специальное совещание по вопросам российско-белорусского сотрудничества. Он пояснил, чем будут отличаться предстоящие в Минске переговоры от предыдущих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отличие простое. Раньше, встречаясь с президентом России, мы обсуждали вопросы тактического характера. От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там… Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят, Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. Сейчас мы обсудим вопросы стратегии – прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК (там, где производят вооружения, боеприпасы и прочее), но мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего Союзного государства. Но главное – это экономика», – сказал Лукашенко.

Также будут обсуждены вопросы реализации 28 союзных программ. Сейчас реализовано под 60% запланированных мероприятий из этих программ.

«Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров. Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, наоборот, сейчас Россия по-новому оценила роль Белоруссии.

«Ну что греха таить: пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют. Наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев – полугода может производить», – сказал Лукашенко.

Он огласил свои условия, которые намерен выдвигать на предстоящих переговорах, это равные цены на энергоносители для предпринимателей двух стран и отсутствие препятствий транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России и в саму Россию. При этом, по словам белорусского президента, независимость страны под вопрос не ставится.

«Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Там нет посягательства ни в одной программе на наши суверенитет и независимость», – сказал Лукашенко.

Беглый белорусский оппозиционер Антон Мотолько не считает, что Путин будет уговаривать Лукашенко вступить в войну с Украиной, поскольку этот вопрос и так решенный.

«Да, мы знали об этом визите еще вчера. Путин не был в Беларуси с августа 2020 года. После того, как произошел захват власти в Беларуси, Путин не приезжал к нам, а все время вытаскивал Лукашенко к себе, либо работал через посредников, отправляя Шойгу, Нарышкина, Патрушева. Не хотим гадать. Раньше всегда в декабре обсуждалась цена на газ. Беларусь использовалась как коррупционная схема для перепродажи дешевых российских энергоресурсов. Но я бы обратил внимание на то, что пару недель назад в Минск приезжал министр обороны и разговаривал с Лукашенко. Здесь может быть несколько форматов. От усиления (не знаю, зачем его еще усиливать) Союзного государства, хотя нынешний его формат устраивает Кремль. Кто-то будет говорить, что Путин приехал уговаривать Лукашенко вступить в войну. Это ложный посыл, потому что Лукашенко несамостоятелен и сделает все, что ему говорит Путин. Он потерял свой суверенитет. Возможно, речь будет идти про перестройку и переформатирование стран СНГ. Конечно, темы войны с Украиной и угрозы с Запада будут подниматься однозначно», – сказал Мотолько в интервью украинскому «Радио НВ».

Обсуждают предстоящую встречу лидеров и в России. Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев возмущен экономическими запросами Лукашенко.

«Лукашенко требует «равные условия работы субъектов хозяйствования», т.е. доступ белорусских предприятий к российским ресурсам, кредитам и российскому рынку. Но российские предприятия платят налоги в российский бюджет. Белорусские предприятия платить налоги в российский бюджет НЕ будут, они будут платить Лукашенко», – написал Суздальцев в своем ТГ-канале.

Политолог Максим Жаров считает, что темой переговоров станет организация очередного «минского формата» для урегулирования украинского конфликта.

«Возможно, Лукашенко будет пытаться продать Путину доступ к переговорному треку Ватикана, который настойчиво сигналит, что совсем не против возобновления переговоров по Украине именно в Минске. Если Москве и Минску удастся здесь сторговаться, функционал совместной российско-белорусской военной группировки будет скорректирован в сторону создания условий для стимулирования к переговорам стоящей за Ватиканом Великобритании. Так что Белорусский гамбит на входе в 2023 год будет не менее интригующим, чем все предыдущие кульбиты Лукашенко за три последних года», – написал Жаров.