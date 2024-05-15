Зачем Путин взял с собой Шойгу на переговоры в Китай

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Сегодня ночью Владимир Путин вылетает в Китай. Он везёт с собой внушительную делегацию. Это министры нового состава правительства, а также представители «большого бизнеса» РФ. Несмотря на угрозы США ввести санкции, Пекин, похоже, решился на новые экономические проекты с Москвой.

«Новый виток противостояния Китая и США неизбежен… Лететь в Китай на фоне таких крутых кадровых виражей и обострения с НАТО — большая смелость и демонстрация силы, в Китае и во всем мире это хорошо понимают», – комментирует китаист Николай Вавилов.

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Не менее интересен и состав силового блока – вместе с Путиным на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет и новый министр обороны Андрей Белоусов, и его предшественник Сергей Шойгу. Это доказывает, что переход Шойгу на новую должность в Совбез не стал понижением или «почетной ссылкой», как это поспешили трактовать некоторые эксперты.

«Шойгу много раз посещал Китай и решал вопросы, связанные с национальной безопасностью, безусловно, он в курсе многих кейсов. Плюс, секретарь Совбеза – это очень важное лицо в любых переговорах, особенно со стратегическими союзниками, коим является Китай. Ну и это – показатель того, что перевод его на должность секретаря Совета безопасности, – это не какой-то его разгром, а ротация для укрепления позиций России в ее внутренней и внешней политике», – заявил эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

Шойгу как секретарь Совбеза в Китае будет фактически в статусе координатора всех российских силовиков, объясняет экс-советник главы ДНР Александр Казаков.

«Cейчас во время СВО и большого противостояния с объединённым Западом именно Совет безопасности является ключевым органом управления, в том числе страной. И сейчас, по факту, став секретарем Совбеза, Шойгу вообще-то встал над всем силовым блоком», – сказал Казаков в эфире «Крым 24».

Да и продолжающееся наступление российской армии на Украине, создающее положительный фон для визита Путина в Китай, также разрабатывалось еще при Шойгу.

«В то же время наступление на Харьков и другие успехи на фронте России — крайне плохой фон для Зеленского для проведения конференции в Швейцарии. Кто будет всерьез слушать от Зеленского его «мирный план», суть которого состоит в фактически капитуляции России, когда у него поражения на фронте и перспективы не очень?» – напоминает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.