Зачем расстреливают Донецк? Есть военная и информационная составляющие

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования в очередной раз накрыли огнём практически все районы Донецка и близлежащие города ДНР.

Видео и фото фиксацию публикуют местные жители и работающие в республике военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обстрелы велись из РСЗО и тяжёлой артиллерии. Под удар попало одновременно пять из девяти районов столицы ДНР. Со всех концов города видны задымления.

Кроме того, обстрелу подверглась территория ГУП «Вода Донбасса». Все сотрудники были в подвале, однако всё же трое получили ранения, один тяжёлый.

«Один снаряд приземлился у здания, где проверяют счётчики, второй – прямое попадание в ремцех нашего предприятия. Мы снабжаем водой весь город Донецк, это наш центральный офис. Может, из-за этого сюда стреляли», – говорит представитель предприятия.

Также под обстрел попал склад строительных материалов и мукомольный комбинат.

«ВСУ словно как по расписанию наносят удары по Донецку. Раз в два дня снаряды нацистов бьют по всему городу», – отмечает работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Кроме того, из «Ураганов» была обстреляна Ясиноватая, под огнём были Макеевка и Горловка. На данный момент известно, как минимум, о двоих погибших и более десяти раненых.

«Зачем они лупят по Донецку? Дело в том, что у свидомых сейчас есть два стула. И они чувствуют, что с них не слезут, пока не проломят фронт в Авдеевке или не посадят ВСУ в котел. Хохлы планируют бегство налегке. Можно же не брать с собой пушки, если к ним нет снарядов», – комментирует военкор Дмитрий Стешин.

Подробно ситуацию проанализировал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что – если кажется, что в обстрелах нет смысла, а укронацисты просто тратят снаряды на невоенные объекты, то это только на первый взгляд. Здесь определённо есть как военная, так и информационная составляющая.

«Удары наносятся в вечерний или дневной час пик, по самым густонаселённым районам Донецка сразу с нескольких направлений. На мой взгляд, это делается намеренно, с целью уничтожения большего количества местных жителей ради создания негативного для России информационного имиджа. В нашем информационном сегменте украинские ЦИПсО уже много дней отрабатывают главные тезисы: «Россия не может защитить Донбасс», «Россия не может защитить освобождённые территории», «Уже четвёртый месяц, как Россия ввела войска, а обстрелы ДНР только усилились» и т.п. Одновременно с этим, преследуются вполне себе военные цели, одна из которых – вынудить наше военное командование на необдуманные шаги и спровоцировать наши срочные наступательные действия на невыгодных и опасных для нашей армии направлениях, в лоб хорошо укреплённой украинской обороне. К примеру, кинуть все силы на штурм Авдеевки, откуда ведутся основные артиллерийские обстрелы Донецка. А для такого масштабного штурма в лоб хорошо укреплённого укрепрайона ВСУ придётся ещё и силы отвести с других участков фронта, где идут успешные наступательные действия», – объясняет Безсонов.

Он подытожил, что «кровожадные действия украинских ублюдков имеют логику и смысл», и плевать им на мирных неподконтрольных себе территорий – так же, как и плевать им на жителей оккупированных территорий.