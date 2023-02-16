Зачем России имитировать «другую Украину» на своей территории и за свои же деньги

Похоже, события вокруг пиар-проекта «Виктор Медведчук» ускоряются. Кочующий по российским и белорусским эфирам беглый украинский политик и последняя надежда российского начальства на откат в отношениях с Киевом к временам «как при бабушке», добрался до Первого канала. И не просто так, а, по сути, с прямыми призывами. Правда, почему-то не к россиянам, а к украинцам.

«Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского… Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям», – призвал разжалованный бывшими соратниками и лишенный украинского гражданства экс-лидер ОПЗЖ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Примечательно, что этот бенефис Медведчука на первой кнопке российского ТВ совпал с выходом в свет из глубокой тени пропавшего с радаров со времени начала СВО экс-помощника Путина Владислава Суркова. С откровением о том, что он, Сурков, продвигая и курируя со стороны России «минский процесс», изначально исходил из того, что минские соглашения выполнены не будут.

Многие в РФ расценили это заявление, как едва ли не явку с повинной. Как признание, что восемь лет водить Путина за нос помогало его ближайшее окружение, работая в унисон с европейцами и украинцами и убеждая, что на украинском фронте все пучком, в то время как в реальности Россия лишь катастрофически теряла время.

Нелишне напомнить, что бессменным партнером околоКремля в Киеве был именно витийствующий сейчас в московских телестудиях политэмигрант Медведчук, а тогда – глава второй партии на Украине в безальтернативном статусе «главной московской ставки», под которую зачищали любых других претендентов на окучивание пророссийского электората.

Все эти игрища завершились тем, что сейчас Медведчук сотоварищи под опекой все того же продюсерского агентства имитирует «Другую Украину» в московских гостиных, а не собственно на Украине, в реальных полях жестких политбаталий, где теперь все по-взрослому, а за «пророссийскую агитацию» можно лишиться не только бизнеса, но и свободы и даже жизни.

Причем, по оговоркам тех же киевских заправил вроде Данилова – становится ясно, что Медведчука никто и не планирует возвращать на Украину в статусе действующего политика. В нынешнем виде он может прибыть в Киев разве что как турист, но его не пустят на порог ни одного телеканала и тем более, не позволят играться в партийную политику и куда-то баллотироваться.

Что же до пафосных призывов к «другим украинцам» деанонимизировать себя в глазах СБУ и лезть под танки с криками «Долой Зеленского!», то это выглядит как чистая провокация. Причем, крайне дурно пахнущая. Поскольку ни у Медведчука, ни у его продюсеров нет ни желания, ни реальных возможностей и механизмов как-то защищать поверивших им и подписавшихся на такие авантюры людей внутри Украины.

Нужно быть полным безумцем, чтобы сегодня в Киеве связываться с Медведчуком – в любом качестве. Это – натуральный зашквар, даже если вывести за скобки бессмысленность такой ставки для личных карьерных перспектив. Сесть в тюрьму ради галочки в пиар-отчете Медведчука – такое себе удовольствие.

Так что вся эта возня с «другой Украиной», которая что-то там кому-то будет показывать – это исключительно из серии «А поговорить?». Причем, на безопасном от реальной Украины расстоянии. Собственно, именно этим девятый год подряд занимается еще один «спасатель Украины» Николай Азаров.

Если же на минуту поверить Данилову и принять как факт, что Медведчука действительно готовят на некое гетьманство на занятых российской армией украинских территориях, то в таком случае эта идея приобретает вообще шизофренический характер. Зачем России на включенных в свой состав землях имитировать еще одну Украину? Чтобы что? Тем более, что никакой внешней легитимностью опереточная Украина Медведчука обладать не будет.

Наоборот, уже сейчас понятно, что это будет (если будет) именно оперетка, фарсовое переиздание гетьманской державы Скоропадского столетней давности. И даже в случае своего случайного временного успеха на какой-то территории – обречен смениться очередной волной неопетлюровщины, плавно переходящей в необандеровщину.

И никакие «успехи» такой Украины никому ничего по ту сторону линии фронта не докажут. Скорее – дополнительно оттолкнут от России как очевидного спонсора такого политического кадавра даже вменяемую публику. И в самом деле, зачем украинцам менять Зеленского на Медведчука? Почему тогда не на Порошенко? Благо, и Порошенко, и Медведчук имеют друг с другом давнюю историю закулисных связей на фоне показной вражды.

Похоже, Медведчук, как политпроект, обречен остаться дорогостоящим политическим самоудовлетворением его спонсоров и вдохновителей.