Зачем Россия отправила на Балканы делегацию мусульман

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Россия начала, наконец, использовать на Балканах свой мусульманский фактор.

Такую оценку недавнему визиту в Боснию и Герцеговину делегации Татарстана дал политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Балканы, в исламскую их часть, начали приезжать высокопоставленные российские официальные лица мусульманского вероисповедания. Это значит, что Москва начала, наконец, играть своим исламским фактором на Балканах. До того она категорически отказывалась это делать, отдавая целиком и полностью исламскую ветвь на Балканах Саудовской Аравии, Турции и Ирану.

Босния и Герцеговина уже давно стала европейским офисом для этих стран. Они там конкурируют между собой, вкладывают большие деньги в обучение молодых бошняков, в медресе. Несмотря на то, что персы шииты – в отличие от бошняков-сунитов, они воспринимают Боснию как свое окно в Европу. На главной улице Сараево можно увидеть огромный культурный центр Ирана. И вот теперь там, возможно, появится российский исламский центр. Это замечательно», – сказал Бондаренко в эфире youtube-канала «Балканист».

14 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В состав делегации Татарстана также входили глава минпромторга РТ Альберт Каримов, руководитель Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, а также представители холдинга «Вертолеты России».

В рамках состоялись встречи с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, членами президиума Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем, с имамом Сараево Менсуром Малкичем, а также с сопредседателем межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарацем.