Зачем Россия снова вкладывается в американские ценные бумаги?

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия увеличила вложения в акции и облигации США более чем на один миллиард доллар. Общая сумма вложений теперь составляет 6 миллиардов долларов, из которых 1,2 миллиарда – в долгосрочных бумагах, 4,8 миллиарда – в краткосрочных высоколиквидных активах.

Впрочем, эксперты обращают вниманию, что эти вложения значительно меньше тех сумм, которые РФ вкладывала в американские ценные бумаги еще несколько лет назад, и не связаны со сменой власти в Вашингтоне.

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Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в интервью «Известиям» отметил, что краткосрочные вложения никак не отражают политический дискурс, а объем инвестиций в американскую экономику в 6 миллиардов – менее 1% от фондов Центробанка и Фонда национального благосостояния – очень мал по сравнению с вложениями в 100 миллиардов еще 10 лет назад.

В свою очередь директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что действия ЦБ, вероятнее всего, продиктованы безальтернативностью выбора размещения средств.

«Текущая ситуация с ростом доходности облигаций не позволяет ЦБ размещать средства в высокорискованные инструменты, в том числе в золото. Валюты развивающихся экономик также оказались под давлением в последнее время. Учитывая, что ЦБ прямо указывает на перегретость финансовых рынков, выбор инструментов размещения очевиден. Таким образом, альтернатив краткосрочным госбумагам США нет, а доля долгосрочных бумаг сокращается», – говорит Кабаков.