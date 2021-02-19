Подпишись на рассылку
19.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Россия, США, Финансы, Экономика
Просмотров:

Зачем Россия снова вкладывается в американские ценные бумаги?


Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия увеличила вложения в акции и облигации США более чем на один миллиард доллар. Общая сумма вложений теперь составляет 6 миллиардов долларов, из которых 1,2 миллиарда – в долгосрочных бумагах, 4,8 миллиарда – в краткосрочных высоколиквидных активах.

Впрочем, эксперты обращают вниманию, что эти вложения значительно меньше тех сумм, которые РФ вкладывала в американские ценные бумаги еще несколько лет назад, и не связаны со сменой власти в Вашингтоне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в интервью «Известиям» отметил, что краткосрочные вложения никак не отражают политический дискурс, а объем инвестиций в американскую экономику в 6 миллиардов – менее 1% от фондов Центробанка и Фонда национального благосостояния – очень мал по сравнению с вложениями в 100 миллиардов еще 10 лет назад.

В свою очередь директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что действия ЦБ, вероятнее всего, продиктованы безальтернативностью выбора размещения средств.

«Текущая ситуация с ростом доходности облигаций не позволяет ЦБ размещать средства в высокорискованные инструменты, в том числе в золото. Валюты развивающихся экономик также оказались под давлением в последнее время. Учитывая, что ЦБ прямо указывает на перегретость финансовых рынков, выбор инструментов размещения очевиден. Таким образом, альтернатив краткосрочным госбумагам США нет, а доля долгосрочных бумаг сокращается», – говорит Кабаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть