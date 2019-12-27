Зачем Россия спасает Зеленского?

27.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Планируемое подписание контракта на транзит российского газа между Россией и Украиной с финансовой точки зрения гораздо выгоднее Киеву, но Москва сознательно пошла на это, преследуя определенные политические цели.

Об этом пишет российская деловая газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как российские официальные лица ни стараются убедить общественность в том, что новое транзитное соглашение по газу с Украиной — разумный компромисс, просачивающиеся детали показывают: разница между тем, что заявлялось с трибун еще три недели назад, и реальными договоренностями очень и очень велика.

Во-первых, отдали $3 млрд, хотя обещали ничего не платить и биться за «нулевое решение». Во-вторых, обманув всеобщие ожидания, не стали играть на нервах вентилем до последней минуты 31 декабря. В-третьих, вместо того, чтобы покончить с этой несчастливой украинской транзитной сагой, подписали контракт еще на пять лет. В-четвертых, по неподтвержденной, но вероятной информации, «Газпром» еще и будет платить Украине вдвое больше прежнего (те же $2,9 млрд в год при снижении объемов в два раза)», – отмечается в публикации.

Кроме того, издание указывает, что соглашение укрепит имидж Владимира Зеленского, для которого провал газовых переговоров мог стать очень серьезным ударом, в чем, утверждается в статье, не заинтересована РФ. Издание напоминает слова российского президента, буквально на днях заявившего: «Мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями».

«Более того, схема соглашения вызывает острое дежавю. Судите сами. В газовой сделке между Россией и Украиной появляется посредник, и размер получаемой им комиссии неизвестен. Что приходит в голову? Правильно, компания Rosukrenergo, совместный трейдер «Газпрома» и Дмитрия Фирташа, работавший в 2004–2009 годах. Или Ostchem того же Дмитрия Фирташа, получавший от «Газпрома» скидку на газ для закачки в подземные хранилища Украины в 2012–2013 годах.

От кого бы ни исходила инициатива создания посредника, смысл его существования был в том, чтобы подпитывать финансово один из кланов власти на Украине, отчасти его контролируя», – пишет газета.

Также Россия готова к скидкам на прямые поставки газа украинским компаниям, что может существенно улучшить положение некоторых отраслей украинской экономики, но главное — даст Владимиру Зеленскому возможность не повышать коммунальные платежи или даже снизить их.

Газета не считает, что РФ с помощью транзитного соглашения может «купить» украинское руководство, но отмечает, что транзитное соглашение дает президенту Зеленскому и стоящим за ним представителям бизнеса определенный политический и финансовый ресурс для проведения самостоятельной политики, без необходимости постоянно оглядываться на США и ЕС, а в итоге «смогут удерживать Киев от слишком резких антироссийских шагов».

«Если же все пойдет не по плану, у России всегда есть возможность закрыть вентиль — и Украина фактически сама признала подобный риск, согласившись сократить объемы транзита в новом соглашении до 40 млрд кубометров с 2021 года. Достроив «Северный поток-2» и «Турецкий поток», «Газпром» сможет выполнять долгосрочные контракты на поставку газа в Европу и без транзита через Украину.

Конечно, в новом контракте «Газпрома» и «Нафтогаза» наверняка предусмотрен международный арбитраж (будем надеяться, не Стокгольмский), но возможность пойти в суд из-за досрочного расторжения контракта мало что принесет Украине и едва ли испугает «Газпром». Во-первых, такой иск будет рассматриваться годы, а деньги Украина перестанет получать сразу же, не говоря уже о немедленных проблемах с внутренним газоснабжением. Во-вторых, без транзита российского газа украинская ГТС за это время не только проржавеет, но и частично превратится в труху», – резюмирует издание.