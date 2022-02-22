Зачем Россия вкладывает деньги в порты Крыма, находящиеся под санкциями

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал очередное распоряжение по развитию морских портов Крыма. Границы Евпаторийского торгового порта будут расширены, чтобы на его территории выстроить новую инфраструктуру для хранения и обработки грузов.

Новыми территориями прирастет и Феодосийский морской порт. Сейчас гавань и портовая инфраструктура ориентирована на перевалку нефтепродуктов и зерновых, но не под отгрузку товаров.

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В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Феодосийский и Керченский морские порты будут переданы в федеральную собственность. Это решение он повторил на встрече с делегацией Сирии, где обсуждались перспективы взаимного товарооборота. Предварительные подсчеты говорят о загрузке до 5 миллионов тонн в год и наращиванием оборота до 14 миллионов тонн.

«Они ближе всего находятся к Сирийской арабской республике, – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания. – Порт Тартус готов принимать грузы, и у нас подписано соглашение с провинцией Латакия, где порт точно также может принимать часть грузов».

Сирийцев, в первую очередь, интересует зерно, поскольку собственные пашни еще нужно разминировать. Взамен они готовы поставлять цитрусовые, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. До нашествия турецких товаров в начале 90-х основным поставщиком галантереи и обуви была Сирия.

Евпаторийский морской порт рассматривается под строительство яхтенной марины, особенно с его участком в незамерзающем озере Донузлав.

10 лет назад Евпаторийский морской порт активно обхаживали китайские инвесторы, которым нужно было короткое и недорогое транспортное плечо к рынкам Европы. Они были готовы вложиться в перенос мощностей Евпаторийского морпорта на Южную косу озера Донузлав, чтобы . задействовать тогдашнюю территорию Украины в проект «Один пояс – один путь».

Но в нынешней геополитической ситуации строить в Евпатории глубоководный морской порт для того, чтобы далее все эти товары уперлись в новый барьер на Перекопском перешейке, не имеет смысла.