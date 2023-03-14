Зачем Россия вновь продлевает предательскую зерновую сделку

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Россия согласна продлить, правда, не на 120 как раньше, а лишь еще на 60 дней зерновую сделку, срок действия которой истекает в середине марта. Об этом вечером в понедельник заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по результатам переговоров с ООН.

Слова чиновника вызывают удивление, ведь в Москве признают, что за несколько месяцев работы сделки Запад так и не сдержал обещания по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Более того, морской маршрут использовался Украиной для террористической атаки на Крымский мост и Черноморский флот в Севастополе.

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«Нацикам из Киева, устраивающим терракты в РФ и бомбящим российские города, продление сделки принесет очень реальные выгоды, а Москву, как всегда, проведут за нос, – а потому Кремль продлит эту самую сделку только на месяца, а не на четыре, как раньше», – изумляется экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин.

Ранее наблюдатели объясняли, что Кремлю приходится идти на продление сделки, чтобы ублажить руководство Турции, имеющее большой доход от схемы с вывозом украинского зерна. В ответ Анкара обеспечивала лазейки для поставок санкционных товаров русским, обсуждала создание «газового хаба» и т.п.

В пользу версии о необходимости сохранения отношений с Реджепом Эрдоганом говорит одна важная деталь – готовность Москвы продлевать сделку только на 60, а не 120 дней.

«Два месяца. Это интересно в том смысле, что в Турции тогда пройдут выборы и будет понятно, кто возглавит страну. А вдруг оппозиция? С ней нужно будет обсуждать всё по новой. До того как она возможно пожелает сойти с курса сбалансированных отношений между США и Россией», – комментирует обозреватель Яшар Ниязбаев, автор телеграмм-канала «Повестка дня Турции».

А обозреватель Юрий Баранчик считает, что теперь уже сам Эрдоган в условиях экономических проблем, усугубленных последствиями землетрясений, становится зависим от России.

«Если на днях некоторые эксперты писали, что Эрдоган крепко держит Москву за известные места, которые в профиль, тот тут уже стало всё наоборот – в фас. А 15 мая, по итогам первого тура выборов, конфигурация-то может круто и измениться. Поэтому если Вашингтон и хотел бы снести Эрдогана, то тут большой вопросик наметился. Да и Китай, думаю, такой подход поддержит», – прогнозирует Баранчик.

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что теперь спор может разгореться вокруг казуистики.

«Не понятно, как, исходя из текста соглашения, его можно пролонгировать лишь на половину срока. По сути, это либо отказ от пролонгации, либо односторонний выход после 60 дней», – комментирует Чаплыга.

Так или иначе, но в истории со сделкой наблюдатели увидели признаки того, что «странный» ход СВО будет продолжаться и далее.

«К сожалению, Россия продолжает играть в чужую игру. Даже крайне острая общественная реакция на «зерновую сделку» не останавливает Москву. Следовательно, про любые наступательные операции можно забыть. Их не будет», – считает политолог Алексей Живов.

К слову, на Украине ситуация со сделкой тоже выглядит не очень оптимистично.

«В Болгарии протесты фермеров против импорта украинского зерна, которое ввозят без пошлин, и оно своей дешевизной ведет к разорению местных аграриев. «Зерновая инициатива» ООН подававшаяся, как помощь голодающим странам, не только подгоняет цены на продукты в самой Украине, где яйца и цибуля уже стали роскошью, но и создает антиукраинские настроения в Европе. А наше правительство объявляло одной из главных целей этой инициативы доходы экономики и поступления на оборону. Какой же смысл в таком демпинге, чтобы отдавать продукцию АПК за бесценок? Вы или оставляйте больше самим украинцам, чтобы сбить цену на внутреннем рынке, или торгуйте по мировым котировкам. А так создается впечатление, что на этом распиаренном коридоре зарабатывает лишь узкая прослойка спекулянтов, остальным он создает проблемы», – указывает одесский политик Вячеслав Азаров.