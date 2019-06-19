Зачем Саакашвили вернулся горлопанить в Одессу

19.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, известный гастролирующий полит-клоун площадного жанра Михо Саакашвили снова засветился в моём городе. Беглый грузинский президент, он же – с позором изгнанный одесский губернатор, вчерашним вечером решил посмешить почтеннейшую публику.

Сначала сей деятель выдал скандальную пресс-конференцию, где густо покрыл скунсовой струёй и мэра Труханова, и местного прокурора Жученко, назвав первого — бандитом, а второго – «шнырем Галантерника».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

А потом — еле-еле собрав остатки своих и без того, немногочисленных сторонников возле многострадального памятника Дюку на Приморском бульваре, брызгая слюной и желчью на многие метры — снова крыл едва ли не матом, и главу одесского самоуправления, и… всех, кто чем-либо его не устроил в нашем городе.

Размахивая наручниками (ох уж это известное пристрастие Михо к садо-мазо!), он обещал надеть их на Труханова, заодно суля «крестовый поход против коррупции» по всей Украине. А потом — даже символически окружил близлежащую мэрию полицейской лентой для обозначения мест преступлений. Дескать, – ужо вам, ворюги и казнокрады!

И — заявил в качестве одной из главных целей своей карманно-автобусной партии досрочные выборы городского головы Одессы.

Что весьма забавно, кроя на чем свет стоит Труханова, ссылался он и на характеристики того, будто бы данные ему… выгнавшим самого Сааку и с поста губернатора, и из страны, бывшего президента Порошенко. Дескать — Петя не дурак, он знал, кто у нас бандит и кому руку подать западло! Хотя — по этой логике, и его наш шоколадный упырь абсолютно верно послал куда подальше! Но где логика — и где Саакашвили?!

А теперь — подумаем головой: кому нужно это очередное нагнетание противостояния в и без того, неспокойной Одессе? – Ответ налицо. Все тому же сирийскоподданному Аднану Кивану. Крупнейшему застройщику мега-уродливыми жилыми комплексами, изувечившими и побережье города, и его центр. Давнему недругу Труханова и конкуренту трухановских «старших партнеров» Галантерника, Ангерта и прочих. Недавнему подхалиму Порошенко.

Тому самому Кивану, на деньги чьего благотворительного фонда «На благо Одессы» кормился и губернатор Саакашвили с присными, и… всякая активистская сволочь типа погромщика и убийцы Сергея Стерненко. То бишь — на деньги фонда, фактически подконтрольного СБУ, содержавшего его агентов!

Проще говоря, появление Сааки в нашем городе означает новый виток попыток передела все еще недограбленной земли и коммунальной собственности. И — очередной тур старого противостояния аваковского МВД и СБУ. Одним словом, «попка» Михо снова как бы озвучил и олицетворил «Марш» Бориса Гребенщикова – «Истошным воплем идиота я покоряю города. Мне нравится моя работа…». Работа провокатора.

Вот только — насчет покорения что Одессы, что иных центров цивилизации, есть у меня изрядные сомнения. Ведь даже очень многие былые истеричные поклонники Михо из числа майданутых активистов просто-напросто послали его на сей раз. Уж больно нечистоплотен и ненадежен оказался парнишка, кинувший в свое время всех!

А что уж говорить о подавляющем большинстве нормальных одесситов, и раньше смотревщих на него как на злого и бездарного клоуна-русофоба?

…Да, молодой человек, печально смотреть на то, как доверие к президенту-комику, получившему огромный кредит доверия людей только потому, что его предшественник был всем ненавистен, тает на глазах. И вызванный из небытия его «коллега» по ремеслу, грузинский злобный шут, вносит в это дело свою долю.

Что же, это их проблемы! Наша — делать выводы и голосовать хоть на парламентских выборах, руководствуясь мыслями, а не эмоциями. А они…они в итоге таки останутся в лучшем случае, на эстраде. Скорее всего, лагерных клубов. Туда им и дорога!