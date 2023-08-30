Зачем сербы троллят ЕС своим «вступлением в БРИКС»

Сначала в Республике Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины), а потом и в Сербии власти заговорили о вступлении их стран в БРИКС – в качестве реакции на всё более призрачную евроинтеграцию.

Однако на ЕС подобный шантаж вряд ли подействует, тем более, что сотрудничество Боснии и Герцеговины и Сербии со странами БРИКС желает лучшего.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик 28 августа выступил с предложением, чтобы Босния и Герцеговина (БиГ) подала заявку на вступление страны в БРИКС, поскольку Брюссель выдвигает всё новые условия, осложняющие присоединение БиГ к Европейскому Союзу.

«У Евросоюза есть альтернатива, учитывая, что из Брюсселя постоянно приходят новые и неясные условия вступления в ЕС, я считаю, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в BRICS», – написал глава Республики Сербской на своей странице в социальных сетях. «Я считаю, что в БРИКС нас примут раньше, чем в ЕС. В ближайшие дни представители официальных структур Республики Сербской направят властям Боснии и Герцеговины предложение рассмотреть такую инициативу», – добавил Додик.

Это был очевидный троллинг Сараево. Во-первых, центральные власти Боснии и Герцеговины годами блокируют любые инициативы Республики Сербской, даже выгодные мусульмано-хорватской федерации (второй энтитет БиГ). К примеру, заблокирована газификация страны, лишь бы она не потребляла больше российского газа.

Во-вторых, министру иностранных дел БиГ Элмедину Конаковичу, который в это время находился в Словении на XVIII Международном стратегическом форуме, пришлось оправдываться перед руководством ЕС – мол, не слушайте Додика, мы всё сделаем ради европейской интеграции страны.

Однако на следующий день тему БРИКС решили использовать политики в Сербии. Депутаты сербской Скупщины (парламента) от «Движения социалистов», которое возглавляет глава местной спецслужбы (БИА) Александр Вулин, вынесли на рассмотрение парламента резолюцию о вступлении Сербии в БРИКС.

«Мы бы не запустили резолюцию, если бы не надеялись, что она даст старт серьезному диалогу. БРИКС является гораздо более серьезной альтернативой европейскому пути… Когда начнется очередная сессия сербского парламента, мы предложим ее обсуждение как дополнение к повестке дня», – отметил депутат Скупщины Джордже Комленски.

«Мы считаем, что граждане Сербии должны решить на референдуме, вступать ли им в БРИКС или в ЕС… Мы ожидаем поддержки, потому что большая часть Сербии, по нашему впечатлению и согласно исследованиям, не удовлетворена издевательствами последних 20 лет на пути в ЕС и обещаниями, что, возможно, через 30 лет мы войдем в Евросоюз – при том, что эти страны шантажируют нас, когда дело касается Косово и Метохии», – подчеркнул депутат.

В резолюции говорится, что мир меняется необратимо, поэтому важна возможность более широкого диалога. Авторы документа отметили, что внешняя политика «коллективного Запада» часто идет вразрез с жизненно важными для сербского народа государственными и национальными интересами. Депутаты выразили полную готовность инициировать широкий диалог о преимуществах и недостатках членства в БРИКС и выполнение необходимых условий, установленных на 15-м саммите организации в Йоханнесбурге.

Реакции руководства Скупщины и исполнительной власти Сербии на эту инициативу пока нет, однако 29 августа на упомянутом форуме в Словении сербский министр иностранных дел Ивица Дачич был весьма скептичен в отношении вступления своей страны в ЕС. В ходе дискуссии с представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и коллегами из стран Западных Балкан глава сербского МИД заявил, что сомневается в словах председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС будет готов к расширению к 2030 году.

«Я не верю, что это осуществится, потому что нет политического решения, потому что меняются условия. Каковы критерии? Ты делаешь одно, тебе ставят другое условие, а подписанные соглашения не соблюдаются. Я подписал Брюссельские соглашения (о нормализации отношений с Приштиной – прим.) – и что? Каков авторитет ЕС? Кто является гарантом этого соглашения? И мы вновь возвращаемся к началу», – заявил Дачич.

«Скоро последуют взаимные нападки на Западных Балканах, мы будем говорить друг о друге самое худшее, чтобы в ЕС сделали вывод, что нам там не место. Я действительно думаю, что больше нет смысла в организации таких собраний», – сказал он.

Как отметил глава МИД Сербии, для него дипломаты народов бывшей Югославии являются «лучшими», потому что они «наши», добавив, что народам региона не нужно заново узнавать друг друга.

«Мы не народы стран второго сорта в ЕС, давайте уважать себя немного больше. Я готов, чтобы мы вместе сделали все, что можем, и мы были бы счастливы, если бы Мишель выполнил то, что сказал», – заключил Дачич.

Но эта тирада представителей Брюсселя не впечатлила. Мирослав Лайчак на слова Ивицы Дачича ответил, что готовность ЕС не подразумевает готовности Западных Балкан. По его словам, «для танца нужны двое».

Подобный цинизм евробюрократа имеет основания. Дело в том, что Евросоюз является ведущим внешнеторговым партнёром Сербии: на ЕС приходится почти 2/3 сербского экспорта и более половины импорта. В последние годы 63% всех иностранных инвестиций в сербскую экономику приходится на компании со штаб-квартирами в странах ЕС.

При этом Китай занимает второе место по внешнеторговому обороту с Сербией в разрезе отдельных стран – сразу после Германии, Россия – на четвёртом (после Италии), остальные страны БРИКС – за пределами первой десятки сербских внешнеторговых партнёров. Однако если оборот с Китаем составляет примерно 1/6 часть оборота с ЕС, то оборот с Россией – чуть больше 1/10, при этом значительную часть из него составляет импортируемый в Сербию российский газ.

Ситуация с инвестициями стран БРИКС в Сербию похожа. Россия серьёзно вложилась в один – хотя и чрезвычайно важный – объект, компанию НИС (Нефтяная индустрия Сербии), которой принадлежит один из самых больших в регионе НПЗ в городе Панчево. Однако после введения европейских санкций и прекращения поставок российской нефти в Белграде рассматривают вариант выкупа и даже национализации российской доли в НИС.

Китайским же компаниям принадлежит металлургический комбинат в сербском городе Смедерево. Президент Сербии Александр Вучич позиционирует эту инвестицию как своё большое достижение и постоянно говорит о «стальной дружбе с Китаем». Однако сербские власти так и не смогли остановить инициированные с Запада протесты «экологов» против расширения и модернизации комбината в Смедерево. Да и китайские инвесторы с этим особо не спешат, поскольку для них этот сталелитейный завод – лишь один из элементов проекта железной дороги от греческого порта Пирей до Будапешта, который в последнее время затормозился.

Несмотря на это, китайцы при помощи сербских властей фактически выбросили из этого проекта специалистов РЖД, которые модернизировали железную дорогу от Белграда до Нови-Сада (теперь путь между этими городами на поезде занимает меньше часа). Однако колею от Нови-Сада до границы с Венгрией будут модернизировать уже китайцы, а от Белграда в направлении Северной Македонии – европейские компании, ведь этот проект в основном будет оплачен из бюджета ЕС.

Одним словом, заявления сербских политиков о вступлении в БРИКС Сербии, а тем более Боснии и Герцеговины не имеют никаких оснований в экономическом плане, и никаких шансов – в политическом. Но проведение какого-нибудь форума «Сербия-БРИКС» в Белграде вполне возможно, особенно если за это заплатят Пекин или Москва.