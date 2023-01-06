Зачем сербы жгут дубовые ветви у храмов накануне Рождества 

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Сербы – православный народ, который празднует Рождество Христово (по-сербски «Божич») по юлианскому календарю, то есть 7 января. Рождественский сочельник у сербов называется «Бадньи дан», и преисполнен народных традиций, имеющих языческие корни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По традиции 6 января утром, ещё до рассвета, хозяин дома со старшим сыном должны пойти в лес и раздобыть «бадняк» – ветки молодого дуба с засохшими листьями. Вечером того же дня их символично сжигают, в том числе у православных храмов после Рождественской литургии.

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Все внимательно следят за тем, как много искр даст пылающее дерево: чем больше искр, тем больше денег ожидает семью в Новом году. В некоторых регионах Сербии оставляют две ветки «бадняка», одну из которых сжигают на Рождество, а другую – на «сербский Новый год», который отмечают 14 января.

Собственно, само слово «бадняк» происходит от глагола «бдеть», и нынешняя традиция, приуроченная к Рождеству Христову, восходит к языческим временам, когда в самую длинную ночь года вся семья бдела у огня, чтобы он не погас. Это было символом вечной жизни, что, по сути, очень близко христианству.

Стол в «Бадньи дан» постный, хозяйки пекут для него традиционный хлеб – чесницу, в которую кладут монетку. Считается, что нашедший её будет богатым и счастливым. В отличии от России и Украины, сербы в сочельник Рождества не едят кутью (коливо). А вот главным блюдом рождественского завтрака являются мясные блюда, многие готовят традиционного рождественского поросёнка или жаркое из свинины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская сливовица внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.