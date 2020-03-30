Зачем Шойгу и главный военный разведчик посетили Сирию

30.03.2020, Москва, Александр Ростовцев

На фоне всё более унылых и унылых новостей о распространении короновирусной заразы почти незаметным остался визит 26 марта министра обороны России и главы ГРУ в Сирию.

Обращает на себя внимание именно то, что Сергей Шойгу и Игорь Костюков с сопровождающими прилетели на российскую авиабазу Хмеймим, рискуя подцепить инфекцию в жарком климате. Что за необходимость такая, если вроде бы с политическим и военным руководством Сирии можно было сконтактироваться при помощи онлайн видео или защищённых каналов связи?

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Однако Шойгу предпочёл лично встретиться с Башаром Асадом и только на обратном пути в Москву сдать экспресс-анализ на короновирус в самолёте.

Шойгу сдаёт экспресс-тест на короновирус в самолёте после визита в Сирию.

Известно, что встреча высших российских военных с сирийскими коллегами длилась всего несколько часов, из чего следует, что темы обсуждений были согласованы заранее и касались текущей оперативной обстановки.

Кроме того, особое внимание было привлечено к фигуре нового главы ГРУ, адмирала Игоря Костюкова.

Сообщения о визите были скупыми и касались исключительно внешнего антуража. Говорилось, что борт министра обороны России до базы Хмеймим, а затем до Дамаска, прикрывала авиагруппа из истребителей и вертолётов.

Бросалось в глаза, что информация о переговорах была сосредоточена вокруг – внезапно! – экономических вопросах и темы послевоенного восстановления Сирии. Что, в общем-то, находится вне компетенции военного ведомства.

Но не только российские наблюдатели заинтересовались загадочным визитом российского военного министра в сопровождении главы военной разведки в самый горячий регион Ближнего Востока.

По данным телеканала «Аль-Джазира», российская и сирийская стороны обсуждали положение дел на территории, захваченной американцами и курдами, беззастенчиво качающих сирийскую нефть.

Надо полагать, что главной темой переговоров наших военных с сирийцами является весьма вероятная угроза эксцессов и прямого столкновения между российским военным контингентом и турецкими интервентами в Идлибе.

Как известно, Москва, где лаской, где обещаниями, а где – и давлением заставила Анкару выполнять взятые на себя обязательства по зачистке «бармалеев» вдоль стратегической трассы М4.

Для турецкой стороны это не самое приятное занятие связано с массой вызовов. Например, 25 марта пришло известие, что некие бородатые деятели заложили фугасы по обеим сторонам трассы и подорвали их в тот момент, когда мимо проезжал турецкий патруль. Сразу же после взрыва по туркам был открыт огонь из стрелкового оружия. Пострадало двое турецких солдат.

Что интересно: на этот раз ни одна исламистская сволочь не взяла на себя ответственность, хотя ранее их группировки открывали рот по любому чиху и тщательно фиксировали все свои акции на видео.

Судя по всему, обстрел турецкого патруля стал очередной спланированной террористами провокацией, чтобы столкнуть лбами российских и турецких военных в Сирии. Или, по крайней мере, вызвать турок на обещанные Эрдоганом меры активного противодействия сирийским войскам в ответ на военные потери.

По некоторым данным, ГРУ Генштаба Российской Армии передало туркам разведывательную информацию на ранее не шибко отсвечивающую экстремистскую организацию «Защитники веры», занявшуюся охотой на турецкие патрули.

Странно, но факт: «бармалеи» из «Защитников веры» стали яростно отбиваться и опровергать своё участие в провокациях против турецких войск.

В самой Турции заговорили о некой «третьей силе», готовой вмешаться в ход боевых действий. Непонятно только, откуда ей взяться, если на сегодняшний момент армия террористов в Сирии не только сильно поредела, но и локализована в нескольких районах страны под «крышей» Турции и США.

«Дикие» террористы опасны, они дестабилизируют и без того чреватую взрывом обстановку, но на «третью силу» не тянут.

Вероятнее всего, Шойгу и Костюков согласовывали с сирийцами план совместных действий, пока турки будут зачищать «диких» боевиков вдоль трассы М4.

Ситуация, в которой будет проходить зачистка, представляет собой шаткое равновесие.

С одной стороны, турки всем своим поведением доказывают, что не намерены уходить из Идлиба, чтобы создать на его территории буфер от курдских боевиков. Для этого в северной части сирийской провинции они стягивают войска и бронетехнику, создают опорные пункты.

С другой стороны, сирийцы полны решимости вышвырнуть интервентов со своей земли, последовательно стягивая подкрепления и усиливая ударную группировку на линии разграничения. Наблюдатели считают, что, при всём авторитете и влиянии Кремля на Дамаск, преувеличивать их не следует, так что последнее слово всё равно останется за сирийским руководством.

Таким образом, главной угрозой в Идлибе будут выступать не «дикие» бородачи, а турецкие оккупанты, использующие любые возможности для укрепления своих позиций и смещения линии разграничения вдоль трассы М4 под видом борьбы с «дикарями» в своей зоне ответственности. Для этого у турок имеются все составляющие: бронетехника, БПЛА, подразделения коммандос.

Соблазн применения силы у туркок очень велик, да и ставки высоки.

В России всё ещё верят в силу международных договорённостей, хотя и прекрасно понимают, с какими вероломными «партнёрами» в лице Эрдогана и его окружения имеют дело. Поэтому координация и личная договорённость с сирийцами – залог успеха, чтобы окончательно не скатиться в кровавую кашу…