Зачем Шойгу инспектирует то зону СВО, то заводы по производству боеприпасов

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Киевский режим изо дня в день анонсирует наступление ВСУ и называет его сроки – то конец марта, то апрель-май, выпрашивая при этом все новое вооружение у коллективного Запада. Целая коалиция подконтрольных США стран снабжает Украину всё новыми и новыми арсеналами.

В этих условиях обеспечение российских войск также стоит вопросом №1. Похоже, именно с этим связаны участившиеся поездки министра обороны Сергея Шойгу с инспекциями. За последнее время он посещал и зону проведения спецоперации, где пообщался с бойцами, наградил отличившихся и собственными глазами увидел обстановку. А буквально вчера руководитель военного ведомства проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Вчера Шойгу осмотрел мощности предприятий, выпускающих снаряды для артиллерии, танков и авиации, расположенные в Челябинской и Кировской областях. Проведены переговоры с директорами «по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции».

Важность подобных инспекционных поездок объясняет капитан 1 ранга Василий Фатигаров.

«Уровень министра обороны столь высок, что сам факт его приезда дисциплинирует руководителей как специальной военной операцией, так и ВПК. Поэтому, это очень важно. И, конечно же, важно посещение министром непосредственно передовой, потому что это придает определенный импульс, усиливает ответственность командиров и мотивирует бойцов, офицеров, которые воюют. Это очень важно, что к нам приехал наш министр, он здесь, он с нами, ничего не опасается, понимает, что он – часть армии. Это очень важно, нужно и значимо, без этого побед не бывает», – говорит эксперт организации «Офицеры России».

С ним согласен ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«Контроль, понимание ситуации полноценно, на месте – это обязательная фаза работы каждого нормального командира. Понимание запросов, несглаженный доклад позволяют более качественно видеть и реагировать на изменения обстановки. А такое должностное лицо, как министр, имеет ряд полномочий, которые крайне результативно можно использовать. Да и представляете, насколько приятно вручить награды, которые не ожидают какого-то длительного времени. Это тоже очень достойное мероприятие, запоминающееся для всех военнослужащих».