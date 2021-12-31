Зачем Шойгу передислоцировал Каспийскую флотилию

Минобороны России сообщило о завершении перевода основных Каспийской флотилии в новую, современную базу. Более 20-ти кораблей флотилии обрели новый пункт постоянной дислокации в городе Каспийске, до этого в советские годы они располагались на азербайджанском побережье, а после развала СССР доставшиеся РФ боевые единицы находились в Махачкале и Астрахани. Напомним, что прежняя база из-за замерзания волжского фарватера и малых глубин затрудняла полноценный выход кораблей.

Каспийская флотилия даже после 1991 года регулярно получала современные образцы вооружений, ведь она призвана защищать интересы России в регионе, богатом на природные ресурсы. А сейчас флотилия играет важную роль и на Азовском море, куда ее боевые единицы по внутренним каналам перебрасывались в момент обострений с Украиной, удерживая горячие головы в Киеве от возможного удара по Донбассу. О том, зачем ведомство Сергея Шойгу осуществило строительство новой базы, «ПолитНавигатору» рассказали российские военные эксперты.

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«Каспийск – это незамерзающая база, там не нужны будут ледоколы, летняя и зимняя навигация и так далее. Была проделана огромная работа по передислокации, и сейчас эта тема закончена – мы имеем полноценную военно-морскую базу на Каспии, которая находится посередине Каспийского моря и способна решать все задачи по защите наших морских рубежей», – объясняет член организации «Офицеры России», капитан I ранга Василий Дандыкин, который служил на Каспийской флотилии.

Он напомнил, что после кризиса 90-х годов «Каспийская флотилия раньше других объединений и флотов стала получать новые корабли».

«Сначала пришли малые артиллерийские корабли, на базе которых потом появились ракетные «Буяны», затем они получили три «Буяна-М» с «Калибрами», был получен сторожевой корабль «Татарстан» – корабль 2-го ранга, чего раньше не было на Каспийской флотилии во все времена. Затем получили корабль «Дагестан», тоже вооруженный «Калибрами». Вообще, первый корабль, вооруженный этими ракетами, поступил именно на Каспийскую флотилию. Я уже не говорю о том, что на Каспийской флотилии была сформирована гвардейская бригада морской пехоты. Сюда можно включить и береговые ракетные войска, противодиверсионные силы. То есть, можно говорить о том, что в настоящее время Каспийская флотилия является одним из самых современных объединений Военно-морского флота России», – объясняет эксперт.

Дандыкин также напомнил, что это именно корабли Каспийской флотилии первыми в современной России нанесли точечный удар по террористам в Сирии – ракеты, запущенные с кораблей, преодолели путь в несколько тысяч километров и точно поразили цель.

«Каспийская флотилия первой применила «Калибры», четыре корабля вышли и стреляли на приличное расстояние, через Ирак били по ИГИЛовцам, запрещенным в России, эффективно отработали, выпустили несколько десятков ракет и нанесли большой ущерб террористам. При необходимости корабли Каспийской флотилии могут приходить на Черное море для усиления Черноморского флота и нести боевую службу в Средиземном море. Так что это соединение, которое способно решать задачи и в дальней морской зоне», – подчеркивает Дандыкин.

Его поддерживает капитан I ранга запаса, военный эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев. Он напоминает, что доступ к ресурсам Каспийского моря активно пытается получить Турция, осуществляющая экспансию при поддержке Азербайджана. Имеют давние виды на регион и англосаксы, заигрывающие с элитами Закавказья.

«НАТО испытывает повышенное внимание как к кавказскому сухопутью, так и к морской составляющей. Та же Турция как страна НАТО активно развивает отношения с Азербайджаном, Грузия рвется в НАТО, поэтому мы там должны следить за ситуацией, осуществлять должный контроль и крепить боевую мощь», – говорит морской офицер.

По мнению Горбачева, появление на Каспии новой военно-морской базы – это один из показателей динамичного и планового развития российского флота.

«Каспий занимает особое место в системе нашей безопасности, особенно с учетом того, что произошло после 90-го года и особенно после 14-го года – переформатирования черноморское-каспийского геостратегического пространства. Неслучайно Южный военный округ является сегодня самым мощным, и в его составе находится и Каспий, и Черноморский флот. Это позволяет осуществлять маневры сил и средств, что мы уже наблюдали при переброске кораблей в Черное и Средиземное моря, это дает возможность организовать взаимодействие и работать по единым планам применения сил разновидовых, разнородных группировок. Можно сделать вывод о том, что наша военно-морская компонента на юге значительно усилилась».

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отмечает, что теперь у моряков есть своя база на Каспии, которую не придется делить с гражданским флотом.

«Приобретение своего порта, стать его хозяином – это очень важно. Передислокация и расстановка сил – это очень полезное мероприятие, которое позволяет обрести самостоятельный опыт»,- сказал адмирал.