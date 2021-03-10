Зачем шоумен Зеленский затеял 30 помпезных форумов на потеху Украине

10.03.2021, Киев, Роман Рйнекин

Новости Украины

Вот уже почти месяц, как привычным фоном украинского медиапространства стали трансляции и репортажи с инициированного президентом Зеленским Всеукраинского форума «Украина 30».

По задумке пиарщиков Банковой, это название должно нести двойную смысловую нагрузку: с одной стороны, как бы «дорожная карта» Украины на ближайшее десятилетие – то есть, до 2030 года, а с другой – власти хотят провести ровно 30 тематических форумов, посвященных конкретным аспектам украинской жизни.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Например, темой состоявшегося в течение трех дней в феврале одного из таких форумов была инфраструктура. Придворные эксперты и оптимисты на зарплате обсудили инфраструктурные услуги, темы восстановления и развития Донбасса, реформу ЖКХ и прочие проекты превращения Украины в сияющие «Нью-Васюки» будущего.

Там же Зеленский пообещал построить на Украине рай для инвесторов и инноваторов и пафосно заявил, что Украина станет тигром, который поразит весь мир.

Начало этого процесса президент видит в курируемом его приближенным Кириллом Тимошенко «Большом строительстве» ( переиначенном злопыхателями в «Вэлыкэ крадивныцтво» из-за обвинений в масштабных распилах и откатах).

Но это – только начало великого пути. А вот затем… Украина станет главной строительной площадкой планеты. Тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотня реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, полтора десятка новых аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов мирового масштаба, десятки технопарков, создание государственного авиаперевозчика, ипотечный бум – и вся эта благодать прольется на украинцев манной небесной уже в нынешнем году!

Темой другого подобного собрания стало «развитие правосудия». Там Зеленский анонсировал скорое внедрение на Украине вслед за «державой в смартфоне» еще и «суда в смартфоне». Как язвили остряки в соцсетях, исполнять решения такого суда, наверное, тоже будут «в смартфоне». Тем более, что в реальных украинских судах по статистике, вакантным остается треть судейских мест- просто нет квалифицированных кадров. А тех, что были – люстрировали в ходе борьбы с наследием попередников.

Еще один форум был посвящен сельскому хозяйству. Украина, как известно, еще во времена Порошенко всерьез вознамерилась в будущем стать аграрной сверхдержавой. Да и американский посол благословил. Так что – дорогу осилит идущий. И вот уже Зеленский анонсирует некую программу «Новое село», которая, по его задумке, должна быть реализована во всех областях Украины. Правда, злые языки и тут постарались: мол, при двух последних президентах всю Украину и так уже превратили в одно сплошное село, причем, не факт, что новое.

В рамках совсем свежего, открывшегося 9 марта форума под названием «Культура, медиа, туризм», инициативы власти сыпались на головы посполитых как из рога изобилия. Зеленский поклялся не сворачивать с курса на украинизацию и пожурил своих оппонентов, которые «хотят словить хайп» на теме защиты украинского и русского языков. Мол, украинский никто не защитит лучше самого Зеленского, а русскому, дескать, и так ничего не угрожает.

А секретарь СНБО Данилов углубил мысль шефа неожиданным предложением… ввести на Украине второй государственный язык. нет, не тот, о котором вы подумали, а – английский. Причем, не размениваясь на мелочи, сразу с детского сада.

Цитата: «Английский язык должен быть обязательно вторым языком в Украине для того, чтобы мы были защищены от атак Российской Федерации. Знание молодежью английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского садика, в школе», – подчеркнул чиновник. Жаль, никто из присутствовавших не предложил ему поразить собственными глубинами познания языка Шекспира.

Кроме того, президент анонсировал скорое появление в стране некоего «центра противодействия дезинформации», заставив всполошиться журналистскую и блогерскую братию, с ее подозрениями о том, что власть не оставила попыток хоть тушкой, хоть чучелком, но протащить инквизиторский закон о медиа.

Подозрения эти укрепил советник по всем вопросам в Офисе Зеленского Тимофей Милованов, который ранее уже высказался в том духе, что, мол, цензура в современном мире «стала неотьемлемой частью свободы слова». В общем, привет, Оруэлл и скачем дальше.

Если вы не пиарщик Банковой, бросается в глаза радикальное несоответствие громадья президентских планов, среди которых нет разве что запуска кораблей на Марс, и реальности, данной украинцам в ощущении.

Все понимают, что у страны, из столицы которой не так давно уехала миссия МВФ, так и не договорившись о выделении денег на погашение предыдущих кредитов, просто нет средств на осуществление прорыва такого масштаба и в стольких областях сразу. И взять эти деньги негде – нищим не подают миллионы.

Тогда, зачем все это пафосное пускание пыли в глаза соотечественникам? На кого рассчитан этот передвижной цирк? Тем более, что наблюдатели уже успели заметить определенное сходство между выездными форумами Зеленского и памятным «томос-туром» Петра Порошенко. Правда, Петр Алексеевич говорил украинцам не о будущем, а о прошлом, размахивая перед носом у избирателей средневековой бумажкой от Константинопольского патриархата. Но это, пожалуй, единственное отличие.

В отсутствие каких-либо реальных достижений, на фоне проваленного кейса по вакцинации населения от ковида, когда по темпам этого дела Украину обогнала даже африканская Руанда, президенту важно показать хоть какой-то просвет. Даже если на деле это всего лишь иллюзия, фокус третьеразрядного мага-недоучки. Но положение Зеленского сегодня таково, что даже если хоть кто-то в эти басни о великом будущем Украины поверит – уже хлеб.

Но за бесконечным плетением словесных кружев истинное положение дел в стране надолго не спрячешь. Так что – остается только гадать, столкновение с каким случайным айсбергом станет роковым для этого нарисованного на холсте в каморке пары Карло «Титаника».