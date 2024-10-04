Зачем такая территориальная целостность, когда Украина «гнилая и дохлая» – Карасев

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В борьбе за фетиш в виде границ 91-го года Украина может потерять себя как государство. Территориальная целостность не нужна «гнилой и дохлой» стране, поэтому сейчас власти и обществу важно сформировать консенсус по дальнейшим перспективам.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо сформировать консенсус, что делать? Надо четко понять, что для нас важнее – сохранить Украину или воевать за территории с риском потерять Украину? Можно же потерять Украину внутри, она начнет осыпаться. Не на фронте, а в тылу. Есть об этом предметный разговор в стране или это: «Границы 91-го года», фетиш? Я понимаю, это проблема территориальной целостности, никто против – конечно, за территориальную целостность Украины. А зачем территориальная целостность без Украины, когда ее не будет? Когда она будет гнилая, дохлая, слабая – зачем такая территориальная целостность?», – заявил Карасев.