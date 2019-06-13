Зачем Украина отправила жиночку Зеркаль в Гаагу

13.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

С 10 по 14 июня Постоянная палата третейского суда в Гааге проводит слушания по иску Украины против России. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

Проще говоря, Украина вылезла на международную площадку, чтобы засудить Россию за свою же провальную провокацию возле Керчи, закончившуюся арестом шедших на прорыв через Мост трёх лоханок и засевших в них украинских «мокряков».

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В Гааге за Украину отдувается чиновница МИДа Лана Зеркаль. Интересы России представляет посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.

11 июня жиночка Зеркаль выложила на своей странице в Фейсбук длинную простыню задвинутой ею речуги в Гааге, состоящей аж из 31 пункта слезливых жалоб на действия России.

Если выжать воду из выступления Зеркаль, получится следующее.

По словам климкиной дипломатки (используем ради такого случая свидомый новояз), «Россия незаконно построила мост через международный пролив, что ущемляет права судов всех стран, направляющихся в украинские порты или из них. Россия разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах, препятствует вылову рыбы украинскими рыбаками».

По словам Зеркаль, подхваченных украинской и меджлисовской прессой, «начиная с весны 2014 года Россия похитила у Украины уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы».

«Эти нарушения представляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международным морским правом со стороны России», – пустила слезу замминистерка.

Зеркаль подчеркнула, что дело Украины не касается суверенитета над Крымом, «поскольку этот вопрос не оспаривается и находится вне всяких сомнений».

Чиновница выразила уверенность, что Украина имеет право на рассмотрение этого спора судом по морскому праву.

«Вместо того чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор», – также заявила она.

Под «попытками переформатировать спор» Зеркаль имеет в виду призывы российского МИД уладить конфликт в двухстороннем порядке, поскольку дело касается только России и Украины, и его бессмысленно вытаскивать на чужой суд и расправу. Украинский истеблишмент договариваться не хочет, зато преследует целью в первую очередь максимальное распространение вони и ввод нового пакета международных санкций против России.

Поэтому, в ответ на вопли Зеркаль, посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что «Все претензии Украины несостоятельны, находятся вне юрисдикции этого трибунала. Я призываю суд отклонить их в полном объеме».

Украинские СМИ и «патрыотычна спильнота» речь Зеркаль в Гааге встретили с воодушевлением, назвав ее «мощнейшим выступлением», выразив общее мнение, что «теперь-то Москва не отвертится».

Однако, сохранившие мозги и остатки критического мышления украинцы, понимают, что доводы Зеркаль тухлые, решения трибунала принимаются не юридические, а политические, и Россия ни в коем случае не станет их выполнять.

Многим открыло глаза майское заседание Суда ООН с решением «о временных мерах» и «немедленном освобождении Россией украинских кораблей и моряков».

Мякотка заключается в том, что решение «о временных мерах» принимается быстро, в ситуации, когда в процессе ожидания решения спора по существу возрастает риск причинения еще большего ущерба пострадавшей стороне в результате действий правонарушителя.

Но! Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018-го, а иск о временных мерах был подан украинской стороной только 16 апреля 2019-го. Из чего видно, что в Киеве не очень-то торопились вызволять свои корыта и человечков.

Это доказывает, что украинскому государству нет дела до своих исполнителей, посланных ради провокации как расходный материал. «Мокряки» – обычные пешки в бандеровских политических играх, и в идеале они должны сдохнуть в заключении (раз уж они не были убиты при попытке прорыва Моста), чтобы украинские политики имели возможность на весь белый свет блажить о «российской агрессии».

Если бы Порошенко, а теперь и Зеленский, хотели освободить своих людей, они давно бы уже договорились с РФ к взаимной пользе в двухстороннем порядке, о чем неоднократно сообщал российский МИД.

А теперь то, о чём умолчала чиновница Зеркаль, толкая зажигательную речь перед Трибуналом в Гааге с рассказами о «создаваемых Россией помехах международному судоходству в Керченском проливе».

Между Россией и Украиной с декабря 2003 года действует договор об Азовском море. Он же регулирует правила использования Керченского пролива. По договору, который, в отличие от большинства соглашений между странами, не был денонсирован Киевом, море и пролив являются «историческими внутренними водами России и Украины». Это значит, что торговые суда и военные корабли пользуются тут полной свободой судоходства. Военные суда других стран должны спрашивать разрешение на проход у обеих сторон; и Россия, и Украина могут проводить инспекции судов в море и в проливе.

Но кроме общего межгосударственного договора действует и техническое соглашение о правилах прохода через Керченский пролив, заключенное между Россией и Украиной в 2007 году. По нему любое судно, следующее через пролив, должно сообщать об этом капитану порта Керчь. Дело в том, что проход крупных судов возможен только по Керчь-Еникальскому каналу глубиной в восемь метров, который был прорыт на дне пролива в XIX веке.

Для прохода по каналу суда обязаны нанимать в порту Керчи лоцмана. Стоимость услуги – $500 – $9000. До фактического перехода Крыма под суверенитет России в 2014 году все решения о проходе принимал украинский капитан порта, теперь тем же занимается россиянин. Украина, несмотря на отрицание факта присоединения Крыма, следует указаниям российской администрации порта Керчь – иначе она не смогла бы обеспечить морской грузооборот Мариуполя и Бердянска – своих крупных портов на Азовском море.

Украина утверждает, что отправила уведомление о проходе кораблей и что диспетчерская служба порта «отказалась обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями». Россия отрицает, что получила уведомление до утра 25 ноября.

Присутствие украинских военных кораблей в Керченском проливе и в Азовском море не может радовать Москву, как не может радовать нормального человека разгуливающий по улицам с ножом сбежавший из дурки сумасшедший.

25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что официальные лица Украины неоднократно «обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост». Однако официально Россия не запрещала украинским кораблям проход через Керченский пролив. К примеру, в сентябре 2018 года два военных корабля Украины успешно совершили переход из Одессы в Мариуполь, подав оформленную по всем правилам заявку на проход Керчь-Еникальского канала.

Таким образом, если бы инцидент в Керченском проливе под кодовым названием «Дави его, блджад!» рассматривался в международном трибунале без политических шор, Украина просто не посмела бы вылезть к «уважаемым людям» с очередным слабоумным списком слезливых претензий.

Кроме того, в Киеве упорно не хотят понять, что до тех пор, пока в Неньке будет править бал бандеровский режим, Россия продолжит действовать в потенциально конфликтных случаях по праву сильного, просто потому, что последние 5 лет Украина не понимает общения по-хорошему, погрязла в беззакониях, но любит прикрываться законами, как фиговым листком.

А слать Зеркаль в Гаагу или ещё куда к чёрту на кулички – очаровывать иностранных судей – значит без толку сотрясать воздух, переводить впустую казённые деньги и заниматься профанацией вместо разрешения конфликта в спокойной и деловой обстановке.