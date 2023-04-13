Зачем Украина раскручивает историю с обезглавленным солдатом ВСУ

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В телеграм-каналах появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского военного. На видео человек в маске и камуфляже с белой повязкой на ноге, которые используют российские военные, ножом отрезает голову лежащему на земле мужчине с желтой повязкой на форме (такие носят бойцы ВСУ). Также в ролике демонстрируют разгрузочный жилет с украинскими знаками отличия.

В кадре периодически появляются другие люди, а на фоне слышны фразы: «Работаем, братья!», «Отрезай, ***** (блин!)», «Ломай позвоночник!», «Что, никогда бошки не резал?». Подлинность видео не подтверждена. Когда оно было снято, неизвестно. СБУ начала расследование по факту. Минобороны Украины уже заявило, что Киеву известно, кто «осуществил казнь» и пообещало расплату. Украинские блогеры несколько дней раскручивали ролик в англоязычном сегменте, и уже европейские чиновники начали выступать с осуждением «варварства агрессора».

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Российский телеведущий Антон Красовский признался, что сразу после просмотра ролика испытал «ужас и стыд».

«Но потом я понял, что именно этого от нас и добиваются – стыда и ужаса от русского бойца. Враг хочет нас заставить ужаснуться и сдаться, упасть на колени и просить прощения. Мы не такие, это война такая. Война превращает жестокость в рутину, в ежедневный моцион. Не бывает войны без жестокости. Осуждаю ли я наших парней? Нет и никогда не буду. Нам нужно победить любой ценой, чтобы выжить и сохраниться. И поэтому я на самом страшном суде все равно буду с нашим солдатом, с нашим пацаном, который впитал в себя все кошмары этой войны и стал в итоге этим кошмаром. Мне не будет стыдно за ребят, отдающих свои жизни за нашу и вашу свободу. Их жизни важнее жизней наших врагов. Наш боец ни в чем не виноват. Это время виновато. И это время пройдет», – сказал Красовский.

Публицист Егор Холмогоров считает, что появление подобных роликов призвано воспитать у россиянина толерантность к жестокостям с украинской стороны.

«Показывая вам эти страшные кадры, от вас хотят одного – чтобы, когда будут поступать кадры с украинскими жестокостями в адрес наших пленных (а они в свой контрнаступ планируют их много), вы бы молчали или вздыхали: «Наши тоже так делают». От вас хотят, чтобы вы разрешили украинцам отрезать русским головы. Разрешил – порядочный отзывчивый человек. Можешь идти дальше. Не разрешил – отвратительный носитель готтентотской морали. Сейчас наш этический трибунал с тобой разберётся. Запомните – любая самая справедливая, равно как и самая несправедливая война – это каскад жестокостей и зверств с обеих сторон. Целью войны не является прекращение жестокостей войны. Целью войны является прекращение войны и наступление лучшего мира. В нашем случае – целью войны является наступление мира без украинского режима с его антирусской антихристовой идеологией. Никакие текущие события не убавляют справедливости этой цели, и не прибавляют справедливости на стороне Украины», – написал Холмогоров в своем ТГ-канале.

Донбасский военкор Дмитрий Астрахань считает, что ролик, прежде всего, выгоден Украине.

«Дело в том, что необходимо уничтожать людоедов, а не копировать их действия. Вся концепция того, что Россия это такая же Украина, просто с флагом другого цвета – провальная. Второй момент в том, что это не эффективно. Поражения деморализуют, а преступления просто заставляют жёстче держаться. Если такие вещи не подействовали на тебя, то почему они должны подействовать на врага? Ну и третье: противник сильнее в информационке. Намного сильнее. И там, где мы сами себе не можем показать и доказать его преступления, ему хватит сил просто зафорсить даже не преступление, а пост о том, что оно могло бы быть», – напоминает Астрахань.

Политолог Сергей Марков уверен, что видео – фальшивка, состряпанная для дискредитации российской армии.

«Это враньё с вероятностью 99%. Вообще, пропаганде украинского явно фашистского режима верить нельзя никогда. Наиболее вероятно, это видео снято психически больными активистами… Также вероятно, что видео снято СБУ или военной разведкой Украины. Вероятность того, что видео снято российскими солдатами есть, но совершенно минимальна. Дураки есть везде. Политика марионеточного государства Украины – ненависть к русским. Политика государства России – дружба к украинцам», – написал он.

С политологом согласна работающая в Запорожской области тележурналист Юлия Шамаль.

«Насчет нашумевшей отрезанной головы. Я совершенно уверена, что это Буча-2. Провокация. Посмотрите видео в оригинале (кто сможет, конечно), а главное – послушайте. Сняла миллион документальных кадров и 100500 вирусных видео, три вывода: 1)видео, похоже, старое – летнее – достали сейчас, когда приспичило; 2)крик умирающего и сами кадры подлинные, ситуация настоящая, и в этом весь ее ужас; 3)голоса за кадром говорят фразы по сценарию: «работайте, братья», «ломай позвоночник», «ты че, голов никогда не резал». Ну кино. Бессмысленная жестокость без цели – не стиль наших военных. Мы тут мирняк не бомбим, снаряды с обедненным ураном не используем и вообще много из-за чего паримся, с чем американцы в условном Ираке не церемонились бы ни секунды. У нас армию, скорее, в нерешительности можно обвинять, но не в крайней жестокости», – уверена Шамаль.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский считает, что шокирующим роликом украинцев отвлекают от потери Бахмута (Артемовска).

«Спорим, что в момент окончательного выхода бандеровцев из Артемовска произойдёт «слив» какого-нибудь видео, на котором неизвестно кто либо отрезает голову несчастному украинскому солдату либо расстреливает несчастного украинского солдата? И всё это будет повторяться при освобождении каждого города в Донбассе и территорий на Украине», – предостерегает депутат.