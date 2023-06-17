Зачем Украина раскручивает тему подрыва «Крымского титана»

Офис Зеленского приказал придворным телеканалам крутить в эфире сюжеты об угрозе подрыва химического завода «Крымский титан», чтобы отвлечь население от катастрофы в Херсонской области, поскольку факты свидетельствуют о вине Украины за подрыв плотины Каховской ГЭС.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Тема с заводом «Титан» была вброшена ещё до разрушения Каховской ГЭС, и украинские чиновники стали комментировать, что готовится подрыв «Титана». После того как произошёл подрыв дамбы на Каховской ГЭС, эта тема была оставлена. Но как только понадобилось, они эту заготовку извлекли и используют для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит, во-первых, на фронтах, а, во-вторых, – вокруг самой Каховской ГЭС. Потому что, судя по всему, они не смогут доказать, что это Россия сделала», – сказал Никифоров.

Он обратил на полное отсутствие логики обвинений в том, что Россия будет взрывать опасное производство на своей же территории вблизи курортов.

«Они уверяют, что это русские собираются взорвать завод, минируют его, и после взрыва наступит экологическая катастрофа. Если посмотреть, что в основе всего этого, – полнейший бред. В каких обстоятельствах, при каких раскладах и зачем российской стороне взрывать завод «Титан»? Я ни на один из вопросов, который цепляется один за другой, ответить не могу. Собственно говоря, я не понимаю, зачем мы втянулись в рассуждение на этом поле, куда нас просто затащили эти самые украинские брехуны. Непонятно зачем мы им подыгрываем, пусть они уже сами играются и хотя бы попытаются объяснить, зачем и чем будет производиться этот взрыв, и что именно приведёт к такой неминуемой экологической катастрофе? Иначе мы облегчаем им задачу, пытаясь рассуждать на эту тему. У меня одни вопросы, а не ответы. У них всегда итог любого действия или бездействия абсолютно не важен, происходит что-то, либо сплошное ничего – главное, чтобы бабки продолжали поступать. Украинская политика под это заточена, и только раньше они под предлогом дружбы тянули деньги из России, теперь под предлогом войны с Россией точно так же тянут с Запада. В принципе поменялась только дойная корова, а телёнок себя как вёл, так и продолжает вести», – считает эксперт.